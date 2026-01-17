Clausuran tienda Milano y cierran otros negocios en el Centro de Hermosillo tras inspección de Protección Civil

Diversos establecimientos comerciales del Centro de Hermosillo permanecieron con sus puertas cerradas la tarde de este viernes, luego de que autoridades municipales intensificaran los operativos de inspección en materia de seguridad.

Entre los negocios clausurados se encuentra una sucursal de la cadena Milano, la cual fue cerrada temporalmente por incumplir con disposiciones establecidas por Protección Civil.

Estas acciones forman parte de una estrategia de revisión más estricta que se implementó en el primer cuadro de la ciudad.

La inspección realizada tiene como objetivo verificar que los comercios cuenten con permisos vigentes, rutas de evacuación adecuadas y medidas mínimas para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores.

Como resultado de los recorridos, varios negocios optaron por suspender actividades de manera preventiva mientras regularizan su situación.

IMPACTO Y CONSECUENCIAS DEL INCENDIO EN WALDO´S

Los operativos se intensificaron tras la tragedia registrada en una sucursal de Waldo´s, un hecho que marcó un antes y un después en la aplicación de la normatividad de protección civil en la capital sonorense.

El incendio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, dejó un saldo de 24 personas fallecidas y provocó severas afectaciones estructurales y operativas en locales aledaños, muchos de los cuales no han logrado reabrir con normalidad desde entonces.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el siniestro se originó por fallas en un transformador privado ubicado dentro de la tienda, información confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora horas después del incidente.

Asimismo, se determinó que el inmueble no contaba con permisos vigentes ni con elementos básicos de seguridad, como una salida de emergencia funcional.

El impacto del incendio trascendió el ámbito local, ya que derivó en el cierre temporal de decenas de sucursales de Waldo´s en Sonora y en otras entidades del país, mientras se realizaban revisiones preventivas.

En el plano legal, la Fiscalía estatal informó que ocho personas han sido imputadas en relación con los hechos; sin embargo, todas se encuentran en libertad, mientras que dos presuntos responsables permanecen prófugos y otros más están a la espera de comparecer ante la autoridad judicial.

La etapa más reciente del proceso se cerró durante la madrugada de este miércoles, tras una audiencia que se prolongó por casi 18 horas, en la que se analizaron los avances de la investigación por la tragedia que conmocionó a Hermosillo y al país.

Las autoridades adelantaron que los operativos continuarán en la zona centro, con el objetivo de garantizar que los comercios cumplan con la normatividad vigente y evitar riesgos a la población.