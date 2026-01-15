Clima en Hermosillo hoy 15 de enero; se registra temperatura máxima de 30°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un jueves soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 30°C y una mínima de 11°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.
Para hoy 15 de enero, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:48, brindando un total de 10 horas y 29 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 39, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical generará rachas de viento fuertes (+60 km/h) sobre municipios costeros de Sonora, así como cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia en todo el Estado.
A su vez, se prevé un ligero aumento en las temperaturas máximas durante la segunda mitad de la semana con un ambiente cálido donde los valores oscilarán entre los 30°C a los 32°C en la región centro y sur.
También, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante los días 24 y 25 de enero. Dicho sistema podría generar lluvias aisladas, rachas de viento y un descenso de temperatura para toda la entidad estatal.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 15 DE ENERO
Por la mañana
- Temperatura: 15°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 30°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 23°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del viernes 16 de enero
- Temperatura: 13°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:
- Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
- Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
- Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
- Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.