Clima en Hermosillo hoy 13 de enero; ¿se mantendrá el frío en la ciudad?

La ciudad de Hermosillo tendrá un martes soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 26°C y una mínima de 11°C, registrando un ambiente más fresco para este día y el resto de la semana.

Para hoy 13 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:46, brindando un total de 10 horas y 25 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 39, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), los efectos de la segunda tormenta invernal y su masa de aire fría generarán un ambiente de gélido a muy frío sobre la región montañosa de Sonora con temperaturas mínimas desde los -10°C a los 0°C.

También, en combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento fuertes (+75 km/) sobre toda la línea costera del estado, así como la región montañosa del este.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas con posible caída de aguanieve y nieve sobre el municipio de Yécora y su zona montañosa.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 13 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura : 12°C

: 12°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 26°C

: 26°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 20°C

: 20°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 14 de enero

Temperatura : 11°C

: 11°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: