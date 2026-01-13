Clima en Hermosillo hoy 13 de enero; ¿se mantendrá el frío en la ciudad?

La ciudad de Hermosillo tendrá un martes soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 26°C y una mínima de 11°C, registrando un ambiente más fresco para este día y el resto de la semana.
Para hoy 13 de enero, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:46, brindando un total de 10 horas y 25 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 39, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), los efectos de la segunda tormenta invernal y su masa de aire fría generarán un ambiente de gélido a muy frío sobre la región montañosa de Sonora con temperaturas mínimas desde los -10°C a los 0°C.
También, en combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento fuertes (+75 km/) sobre toda la línea costera del estado, así como la región montañosa del este.
Asimismo, se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas con posible caída de aguanieve y nieve sobre el municipio de Yécora y su zona montañosa.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 13 DE ENERO
Por la mañana
- Temperatura: 12°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 26°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 20°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del miércoles 14 de enero
- Temperatura: 11°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:
- Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
- Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
- Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
- Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.