Clima en Hermosillo hoy 9 de enero; se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 10°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un viernes despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 18°C y una mínima de 9°C, registrando un ambiente más fresco para este día y el resto de la semana.

Para hoy 8 de enero, se espera una sensación térmica de 18 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:18 y el atardecer será a las 17:42, brindando un total de 10 horas y 23 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 36, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante esta semana se espera el descenso en las temperaturas, con valores mínimos que oscilen entre los -5 y 0 °C en las zonas montañosas de Sonora.

Por ello, se prevé que en todo el estado de Sonora se registren amaneceres con niveles mínimos por debajo de los 10 grados.

A su vez, se espera un descenso en las temperaturas con valores mínimos que oscilen entre los -5 a los 0°C sobre la zona montañosa de Sonora. También, se mantiene la probabilidad de caída de nieve/aguanieve sobre municipios limítrofes con Chihuahua.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 9 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura: 10°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 18°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 11°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 10 de enero

Temperatura: 10°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: