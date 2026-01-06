Estos son los artistas que llegarán a Hermosillo en 2026: ¿cuál de estos conciertos no te piensas perder?

La ciudad capital de Sonora tendrá un año cargado de conciertos y festivales para todos los gustos, desde artistas nacionales e internacionales hasta tributos y eventos gratuitos. Los amantes de la música podrán planear con tiempo su agenda y aprovechar distintas opciones de entretenimiento en distintos recintos de la ciudad.

MOENICA Y LOS APSON

El 17 de enero, Moenia abrirá el Festival del Globo en Expogan, con entrada gratuita. Al día siguiente, Los Apson también se presentarán en el mismo festival, igualmente con acceso libre.

TRIBUTO A CREEDENCE

Se llevará a cabo en el Parque La Ruina el 30 de enero, con boletos disponibles en elaplauso.com.

EDICIÓN ESPECIAL

El 31 de enero se presentará en Parque La Ruina, con entradas a través de tuboletoras.mx. Ese mismo día, la gira La Parranda Tour llegará al Palenque, con boletos en boletito.com.

ELÍAS MEDINA

El 14 de febrero, tocará en el Palenque, con entradas en entutaquilla.com.

PORTER

Se presentará en el Auditorio Cívico del Estado el 19 de febrero, boletos en xticket.mx.

ESTELA NÚÑEZ Y JORGE MUÑIZ

Se presentarán en el Auditorio INAM el 20 de febrero, también con entradas en xticket.mx.

JUAN GABRIEL SINFÓNICO Y LOS ALEGRES DEL BARRANCO

Ofrecerá su espectáculo en el Parque La Ruina el 27 de febrero, boletos en xticket.mx. Finalmente, el 28 de febrero, Los Alegres del Barranco se presentarán en el Palenque (boletito.com) y Resorte en London Pub (xticket.mx).

LOS TIGRES DEL NORTE

Tocarán en el Parque La Ruina El 7 de marzo, boletos en tuboletoras.mx.

TRIBUTO 3 DE ELLOS (HOMENAJE A SODA STEREO)

Se presentará en Parque La Ruina el 14 de marzo (elaplauso.com)

LA CURA FEST

Organizado por Carín León, tendrá su primera jornada el mismo día 14 de marzo en Expogan (boletos agotados). El 15 de marzo, la segunda fecha del festival también será en Expogan, con boletos en superboletos.com.

RICARDO MONTANER

Se presentará en el Centro de Usos Múltiples (CUM) el 17 de abril, boletos en xticket.mx.

CHAYANNE

Ofrecerá su gira Bailemos Otra Vez en el Estadio Fernando Valenzuela el 30 de abril, boletos en boletea.com.

GRUPO FIRME Y GUTALAX

Llegará al Palenque el 9 de mayo, con venta de boletos por anunciar, mientras que el 17 de mayo, Gutalax se presentará en London Pub, entradas en xticket.mx.

MAGO DE OZ

Cerrará el año con un concierto en el Parque La Ruina el 25 de noviembre, boletos disponibles en superboletos.com.