Cierran Mercado Municipal de Hermosillo por refuerzos de seguridad, ¿hasta cuándo abrirán?

El Mercado Municipal de Hermosillo cerrará temporalmente sus puertas al público a partir de este lunes 5 de enero, debido a trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico y a la realización de capacitaciones en materia de Protección Civil.

Locatarios informaron que el cierre se extenderá durante toda la semana y que las actividades comerciales se reanudarán el próximo lunes 12 de enero. Durante este periodo se llevarán a cabo revisiones internas para reforzar las condiciones de seguridad del inmueble.

REVISARÁN CABLEADO Y DARÁN CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Ismael Huez, propietario de Carnicería Huez, explicó que las autoridades solicitaron a los comerciantes integrar una carpeta relacionada con la seguridad del mercado, lo que incluye mantenimiento general, limpieza, revisión eléctrica y capacitaciones.

Detalló que se impartirán cursos sobre el uso de extintores, primeros auxilios y temas de salud, por lo que el edificio permanecerá cerrado al público mientras se desarrollan estas actividades.

Por su parte, Juan Ung, de Taquería El Safari, señaló que uno de los puntos principales es la revisión del cableado eléctrico, ya que se detectaron instalaciones que no cumplen con las medidas adecuadas, situación que fue identificada tras un corto circuito y una revisión de Protección Civil.

IMPACTO EN VENTAS Y AVISO A CLIENTES

Rodolfo Salazar, de Frutería Remedios, comentó que el cierre del Mercado Municipal no solo afectará a los locatarios, sino también a otros comercios del Centro de Hermosillo, ya que cuando el mercado deja de operar, las ventas en la zona suelen disminuir.

Los comerciantes comenzaron a avisar desde el fin de semana a sus clientes habituales sobre el cierre temporal, con el objetivo de que tomen precauciones y programen sus compras. El cierre responde a medidas de mejora en seguridad implementadas tras el incendio ocurrido en una tienda Waldo´s en noviembre pasado.