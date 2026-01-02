Clima en Hermosillo hoy 2 de enero; bajan las temperaturas en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un viernes mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 26°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y menos caluroso por la tarde de este día.

Para hoy 2 de enero, se espera una sensación térmica de 26 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:17 y el atardecer será a las 17:36, brindando un total de 10 horas y 18 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 30, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 65 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

Se espera que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, originará fuertes rachas de viento (+65 km/h), descenso marcado en las temperaturas y lluvias de ligeras a moderadas (5 a 25mm) sobre el norte, noroeste y centro del estado de Sonora.

Asimismo, dentro del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene la probabilidad de caída de aguanieve sobre las cumbres de la región montañosa del territorio sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 2 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura : 15°C

: Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 25°C

: Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 19°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 3 de enero

Temperatura : 13°C

: Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: