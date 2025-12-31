Clima en Hermosillo hoy 31 de diciembre; se prevé día nublado con ligera lluvia

La ciudad de Hermosillo tendrá un día con cielo mayormente nublado y con un 60% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 27°C y una mínima de 18°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde de este miércoles.

Para hoy 31 de diciembre, se espera una sensación térmica de 26 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:17 y el atardecer será a las 17:36, brindando un total de 10 horas y 19 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 22, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 30 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 25 continuará afectando a varias regiones del estado de Sonora, lo que provocará cielo nublado, así como lluvias ligeras a moderadas, principalmente en el noroeste y norte del estado, las cuales podrían presentarse de manera intermitente durante los próximos dos días.

Además, se esperan vientos fuertes, con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, así como un descenso importante en las temperaturas, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 31 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 19°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 25°C

Cielo: Cubierto

Probabilidad de lluvia: 50 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 19°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 40 por ciento

En la madrugada del jueves 1 de enero

Temperatura: 17°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: