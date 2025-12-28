Clima en Hermosillo hoy 28 de diciembre; ¿bajará la temperatura en la ciudad?

La ciudad de Hermosillo tendrá un día con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 26°C y una mínima de 15°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y no tan caluroso por la tarde de este domingo.

Para hoy 28 de diciembre, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:16 y el atardecer será a las 17:34, brindando un total de 10 horas y 18 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 29 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 31, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad alta en la ciudad, del 31 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el nuevo frente frío (núm. 24) se internará en Sonora e interaccionará con una vaguada polar, con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, lo que generará fuertes vientos y descenso de temperatura en el estado.

Aunado a ello, se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal durante el próximo 31 de diciembre, ocasionando rachas de viento fuertes (+65 km/h), lluvias ligeras (0.5 a 5mm) y un reforzamiento en el descenso de temperaturas.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 28 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 16°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 25°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 19°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 29 de diciembre

Temperatura: 14°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: