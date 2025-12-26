Hermosillo en alerta: homicidios dolosos suben 73 por ciento este año, ¿qué está ocurriendo?

Hermosillo cierra el año con un aumento en los homicidios dolosos y otros delitos graves, según lo indican los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora y la Policía Municipal. Entre enero y septiembre de 2025, la ciudad registró incrementos significativos en las investigaciones por homicidio y lesiones dolosas, lo que mantiene alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

EL AUMENTO DE HOMICIDIOS DOLOSOS Y LESIONES

De acuerdo con el último informe del Comité Ciudadano, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se contabilizaron 149 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que representa un incremento del 37 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 109 casos.

En cuanto a las lesiones dolosas, el aumento fue todavía más marcado, pasando de 260 casos en 2024 a 451 en 2025, lo que equivale a un 73 por ciento más. Estos datos reflejan un crecimiento sostenido en la incidencia de hechos violentos que requieren atención prioritaria de las autoridades.

El reporte de la Policía Municipal también muestra un aumento en los homicidios atendidos directamente por la corporación, que pasaron de 58 casos en 2024 a 72 en 2025, lo que representa un incremento del 24 por ciento. Asimismo, los casos generales atendidos por la corporación ascendieron de 259 a 413, es decir, un aumento cercano al 60 por ciento.

Entre el 1 y el 16 de diciembre, la Policía Municipal registró 17 homicidios atendidos en la ciudad, lo que evidencia que la violencia no ha disminuido a pesar de las estrategias implementadas durante el año.

OPERATIVOS COORDINADOS Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

Jesús Alonso Durón Montaño, comisario general de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, señaló que las corporaciones municipales y estatales trabajan de manera coordinada, además de la colaboración con autoridades federales, para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

“La Policía Estatal y Municipal normalmente somos los primeros respondientes, y la municipal cuenta con un mayor número de elementos y unidades para patrullar y atender los incidentes”, comentó Durón Montaño, quien destacó la importancia de mantener operativos coordinados para prevenir y responder de manera eficiente a los delitos.

El panorama de violencia en Hermosillo refleja la necesidad de mantener una coordinación constante entre autoridades y sociedad para enfrentar la delincuencia. Aunque las cifras son preocupantes, las instituciones siguen trabajando en estrategias de prevención, atención y disuasión, buscando garantizar la seguridad de la población.

El incremento en homicidios y lesiones dolosas pone a la ciudad en un momento crítico, pero las autoridades aseguran que reforzarán la presencia policial, los operativos estratégicos y la colaboración interinstitucional con el objetivo de contener los hechos violentos y proteger a la ciudadanía en este cierre de año y durante los próximos meses.