Van tras 25 implicados en incendio de Waldo’s Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que, en relación con los hechos investigados por el siniestro ocurrido el primero de noviembre en el establecimiento comercial Waldo's, en Hermosillo, fueron libradas por un juez penal un total de 25 órdenes de aprehensión.

Hasta el momento, se han cumplimentado siete del total de órdenes judiciales por parte de la autoridad, para las cuales se han autorizado cateos judiciales.

Asimismo, se dio a conocer que la audiencia de formulación de imputación a la persona moral se realizaría la tarde del miércoles, en Hermosillo, ante un juez Oral Penal.

La citación para dicha audiencia correspondió al órgano jurisdiccional, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado brindó orientación a las víctimas para su debida atención y acompañamiento.