Sonora

Protección Civil autoriza reapertura de dos tiendas Waldo´s en Sonora tras incendio en Hermosillo

Luego del fatal suceso, las autoridades estatales ordenaron el cierre temporal de todas las sucursales en el Estado como medida preventiva

Dic. 19, 2025
Luego del trágico incendio ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en una sucursal de Waldo´s ubicada en el centro de Hermosillo, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó la reapertura de algunas tiendas de la cadena, una vez que cumplieron con los lineamientos de seguridad establecidos por la autoridad.

FATAL INCENDIO EN TIENDA WALDO'S EN HERMOSILLO

El siniestro, registrado en el establecimiento localizado en las calles Dr. Noriega y Matamoros, dejó un saldo de 24 personas fallecidas, convirtiéndose en uno de los hechos más dolorosos y conmocionantes en la historia reciente de la capital sonorense. 

La tragedia no solo generó consternación entre la ciudadanía, sino que también encendió las alertas sobre las condiciones de seguridad en espacios comerciales de alta afluencia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incendio habría sido provocado por un presunto mal funcionamiento de un transformador dentro del local, lo que ocasionó una rápida propagación del fuego. 

CIERRE DE TIENDAS WALDO'S EN SONORA

Tras el suceso, las autoridades estatales ordenaron el cierre temporal de todas las tiendas Waldo´s en Sonora como medida preventiva, mientras se llevaban a cabo inspecciones exhaustivas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, derivado de este operativo especial, se han revisado hasta el momento 48 de las 68 sucursales de la cadena, distribuidas en 20 municipios del Estado. 

Las inspecciones se realizan en coordinación con las unidades municipales de Protección Civil y tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad, prevención de incendios y protección civil.

¿EN QUÉ CIUDADES DE SONORA REABRIRÁN LAS TIENDAS WALDO´S?

Como resultado de estas revisiones, únicamente dos tiendas, ubicadas en los municipios de Benito Juárez e Ímuris, cumplieron con todos los requerimientos, por lo que se autorizó su reapertura. 

El resto de las sucursales permanece cerrado mientras atienden las observaciones realizadas por los inspectores, las cuales se relacionan principalmente con medidas de seguridad estructural, sistemas eléctricos, señalización y planes de evacuación.

La autoridad estatal señaló que mantendrá el acompañamiento técnico a los establecimientos para garantizar que operen bajo condiciones seguras, priorizando la integridad de clientes y trabajadores. 

La reapertura de las tiendas será gradual y dependerá estrictamente del cumplimiento de cada una de las disposiciones marcadas por Protección Civil.

La tragedia del 1 de noviembre dejó una huella profunda en Hermosillo y abrió un debate urgente sobre la seguridad en espacios comerciales, recordando, sin rodeos, que la prevención no es un trámite, sino una responsabilidad que puede salvar vidas.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


