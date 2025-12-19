  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 19 de diciembre: Anticiclón mantendrá clima estable, con calor superior a 33 °C

Conoce cómo estará el clima hoy en las principales ciudades del estado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Dic. 19, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima para este viernes 19 de diciembre, elaborado a partir del análisis general y con información del Servicio Meteorológico Nacional, así como de fuentes oficiales de Estados Unidos. Las condiciones previstas apuntan a un ambiente estable en prácticamente todo el estado.

De acuerdo con el reporte, el dominio de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielos mayormente despejados y sin probabilidad de precipitaciones. Este sistema también propiciará un aumento gradual de las temperaturas, con un ambiente cálido a caluroso en regiones del centro, sur y noroeste de Sonora, donde en algunos puntos se podrían superar los 33 grados centígrados durante las tardes, situación que podría extenderse en los próximos días.

En contraste, durante la madrugada y la noche persistirá un ambiente frío a muy frío en zonas montañosas, mientras que en áreas costeras se esperan temperaturas frescas. Los vientos serán moderados, con rachas ocasionales que podrían alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora en distintas regiones.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo inició el día con una temperatura cercana a los 15 °C y una humedad del 45%. Para la tarde se prevé un ambiente caluroso, con máximas alrededor de los 33 °C, vientos ligeros de 10 km/h y rachas ocasionales de hasta 30 km/h. El cielo permanecerá despejado y no se esperan lluvias.
  • Ciudad Obregón registró una mañana fresca, con 13 °C y 70% de humedad. Durante el día, el termómetro podría subir hasta los 32 °C, con vientos moderados y condiciones de cielo despejado, sin probabilidad de precipitación.
  • Nogales presentó una de las temperaturas más bajas al amanecer, con 6 °C y humedad del 50%. Se anticipa una tarde templada, con máximas cercanas a los 27 °C, vientos suaves y ausencia total de lluvias.
  • San Luis Río Colorado comenzó la jornada con 12 °C y una humedad del 55%. Para el transcurso del día se espera un ambiente más cálido, con temperaturas de hasta 28 °C, vientos moderados y cielo completamente despejado.
  • Navojoa amaneció con 13 °C y una humedad elevada del 80%. Por la tarde, el calor se hará presente con valores que podrían alcanzar los 32 °C, acompañados de vientos ligeros y sin pronóstico de lluvias.
  • Agua Prieta registró una mañana muy fría, con una temperatura de 3 °C y 55% de humedad. A lo largo del día, el clima se tornará más agradable, con máximas alrededor de los 27 °C, cielo despejado y sin precipitaciones.
  • Guaymas inició el día con 15 °C y una humedad del 80%. Se prevé que el termómetro alcance los 28 °C, con vientos de intensidad moderada y rachas de hasta 40 km/h. Las condiciones serán estables, con cielo despejado y nula probabilidad de lluvia.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


