Clima en Sonora hoy, 19 de diciembre: Anticiclón mantendrá clima estable, con calor superior a 33 °C

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima para este viernes 19 de diciembre, elaborado a partir del análisis general y con información del Servicio Meteorológico Nacional, así como de fuentes oficiales de Estados Unidos. Las condiciones previstas apuntan a un ambiente estable en prácticamente todo el estado.

De acuerdo con el reporte, el dominio de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá cielos mayormente despejados y sin probabilidad de precipitaciones. Este sistema también propiciará un aumento gradual de las temperaturas, con un ambiente cálido a caluroso en regiones del centro, sur y noroeste de Sonora, donde en algunos puntos se podrían superar los 33 grados centígrados durante las tardes, situación que podría extenderse en los próximos días.

En contraste, durante la madrugada y la noche persistirá un ambiente frío a muy frío en zonas montañosas, mientras que en áreas costeras se esperan temperaturas frescas. Los vientos serán moderados, con rachas ocasionales que podrían alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora en distintas regiones.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA