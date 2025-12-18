Protección Civil Etchojoa alerta por accidentes en tramos carreteros

Ante las condiciones de algunos tramos carreteros y la presencia de accidentes viales registrados esta semana sobre la carretera Navojoa-Etchojoa, a la altura de la comunidad de la Vasconia, Protección Civil Etchojoa exhortó a la población a tomar precauciones al transitar por carretera y evitar que se presenten percances de gravedad.

La dependencia municipal describió que se registró un accidente vial en la entrada al municipio durante la noche del miercoles, específicamente en una curva ubicada a aproximadamente 300 metros del entronque hacia la comunidad de La Vasconia, lo que dejó preocupación en una temporada donde aumenta el tráfico vehicular en carretera.

La Unidad Municipal de Protección Civil dio a conocer que en el percance se vieron involucradas dos camionetas y un automóvil tipo sedán, lo que generó afectaciones momentáneas en la circulación vehicular de la zona.

"Ante esta situación, exhortar de manera responsable y preventiva a las familias del municipio, así como a visitantes y conductores que transitan por el área, a extremar precauciones, reducir la velocidad, atender los señalamientos viales y seguir en todo momento las indicaciones del personal de auxilio y autoridades correspondientes", pronunció.

Para ello, dio a conocer que elementos de emergencia y cuerpos de auxilio se mantendrán atentos para salvaguardar la integridad de las personas y garantizar la seguridad vial en estos días de mayor movilidad.

Si bien, de momento este tipo de situaciones no han empañado el cierre de año con saldo rojo, resaltó la importancia de la prevención y la colaboración de la ciudadanía.