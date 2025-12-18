  • 24° C
Sonora

Huelga en Cananea termina tras 18 años ¿Cuál fue el acuerdo histórico de mineros con el gobierno de México?

A lo largo de casi dos décadas, los trabajadores demandaron por las graves condiciones de inseguridad laboral, en una batalla legal y política

Dic. 18, 2025
Huelga en Cananea termina tras 18 años ¿Cuál fue el acuerdo histórico de mineros con el gobierno de México?

Después de más de 18 años de resistencia, los trabajadores de la mina de Cananea, Sonora, pusieron fin a una de las huelgas más largas y emblemáticas en la historia de México.

Integrantes de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, aprobaron por unanimidad un acuerdo definitivo con el Gobierno de México, marcando el cierre de un conflicto que inició en julio de 2007.

La huelga estalló debido a las graves condiciones de inseguridad laboral en la mina propiedad de Grupo México, del empresario Germán Larrea. En ese periodo, al menos 52 trabajadores fallecieron sin ver resuelta la lucha que emprendieron.

A lo largo de casi dos décadas, los mineros enfrentaron despidos, persecución, precariedad económica y represión, además de una batalla legal y política que, de acuerdo con el gremio, contó con la complicidad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

ACUERDO OFICIAL Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES

El acuerdo fue avalado en una asamblea general realizada en el recinto sindical de Cananea y forma parte de un Plan de Solución Integral, elaborado con la participación del Sindicato Nacional Minero, la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Gobierno del Estado de Sonora.

Entre los puntos centrales del acuerdo se encuentra una liquidación que respeta cláusulas clave del Contrato Colectivo de Trabajo original y reconoce plenamente los derechos adquiridos de los trabajadores.

Además, se garantiza cobertura de salud universal mediante la incorporación de más de 650 mineros y sus familias al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un derecho que les fue negado durante el conflicto.

Asimismo, se estableció un mecanismo para asegurar el acceso a una pensión, considerando las particularidades de cada trabajador, incluidos aquellos regidos por las leyes del Seguro Social de 1973 y 1997.

El acuerdo también contempla la posibilidad de reincorporación laboral para quienes así lo deseen y extiende los beneficios a las viudas de los mineros fallecidos durante la huelga.

Napoleón Gómez Urrutia calificó el cierre del conflicto como el fin de una “dura y cruel batalla”, aunque subrayó que la lucha sindical continúa en otras regiones como Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el acuerdo, calificándolo como un hecho “muy importante” para Sonora y para los trabajadores, y adelantó que en los próximos días se darán a conocer más detalles.

El fin de la huelga en Cananea no solo representa una victoria laboral, sino un símbolo de resistencia obrera frente al poder corporativo en México.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


