Denuncian Dren Navojoa, es un foco de infección y proliferación de moscos

El Dren Navojoa y las descargas constantes de aguas residuales a cielo abierto, representan un problema y una amenaza por la proliferación de moscos constante, denunció el dirigente del Poder del Pueblo de Sonora, Jesús Román Zamorano.

El activista social mencionó que las descargas constantes de drenajes, representan humedad y malos olores para familias que viven en el poniente de la ciudad, quienes han dado a conocer su inconformidad en reiteradas ocasiones, pero poco se ha hecho por solventar.

"Por ejemplo, hubo arreglos que se han hecho para subsanar el problema de aguas negras para el poniente, pero no han tenido el efecto esperado, hoy en día se siguen presentando colapsos constantes, los malos olores del cárcamo y las descargas al Dren", pronunció.

Zamorano indicó que se requiere una mayor atención al poniente de la ciudad, ya que la humedad generada por esta situación, ha contribuido a que se presente una mayor amenaza de moscos, adicional a que han detectado pocas campañas preventivas como fumigación contra moscos.

"Mientras haya humedad y descargas de aguas residuales al Dren, seguirá el riesgo de moscos, es un tema que se ocupa atender, antes de que se convierta en tragedia", agregó.

Agregó que no solo es la proliferación de moscos, sino la presencia de fauna nociva desde el Dren Navojoa, además de los malos olores, convertido en un riesgo de salud para muchas familias, por lo que externó el llamado a las autoridades a revisar el tema.