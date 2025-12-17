Cajeme ocupa el top 3 de los municipios de Sonora con más mujeres desaparecidas en 2025

La desaparición de mujeres continúa siendo una de las problemáticas más graves en Sonora durante 2025 y los datos oficiales lo confirman, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de este año, los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado y Cajeme concentran el mayor número de reportes de mujeres no localizadas en la entidad.

LOS 3 MUNICIPIOS DE SONORA CON MÁS MUJERES DESAPARECIDAS

Hermosillo encabeza la lista estatal, no solo en desapariciones femeninas, sino en el total de casos registrados.

En ese periodo, la capital sonorense reportó 27 mujeres desaparecidas y 172 hombres, colocándose como el municipio con mayor incidencia general. Le sigue San Luis Río Colorado, que ocupa el segundo lugar en desapariciones de mujeres, con 20 casos, además de 47 hombres no localizados.

Otros municipios también reflejan la magnitud del problema. Nogales ocupa el cuarto lugar en desapariciones de mujeres, con 10 casos femeninos y 76 hombres, lo que lo convierte en el segundo municipio con más desapariciones acumuladas después de Hermosillo.

Por su parte, Caborca se mantiene como un punto crítico, al registrar 8 mujeres y 37 hombres desaparecidos en lo que va del año.

DESAPARICIÓN DE MUJERES EN CAJEME

En este contexto, Cajeme se posiciona como el tercer municipio de Sonora con más reportes de mujeres desaparecidas en 2025, al contabilizar 12 casos, además de 69 hombres.

Aunque la cifra puede parecer menor frente a Hermosillo o San Luis Río Colorado, Cajeme resalta por la recurrencia de los casos, el perfil de las víctimas y el impacto social que han generado en la región.

Uno de los elementos que más preocupa es la edad de las mujeres desaparecidas. A nivel estatal, de las 98 mujeres reportadas como no localizadas en 2025, el 26.5 por ciento corresponde a jóvenes de entre 15 y 19 años.

Cajeme no es ajeno a esta tendencia, ya que varios de los casos más sonados del año han involucrado a adolescentes, activando Alertas Amber, movilizaciones ciudadanas y protestas de colectivos feministas que exigen respuestas claras de las autoridades.

Durante este 2025, Cajeme ha sido escenario de casos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, impulsados por familiares y colectivos que denunciaron omisiones en las primeras horas de búsqueda.

Estas situaciones han puesto bajo la lupa los protocolos de actuación, la coordinación entre corporaciones y la necesidad de atender el fenómeno desde una perspectiva de género y prevención.

El caso de Cajeme evidencia que la desaparición de mujeres no es un fenómeno aislado ni circunstancial, pues es una problemática persistente que afecta principalmente a jóvenes y que exige acciones urgentes, mayor transparencia en las investigaciones y un enfoque integral que vaya más allá de las cifras. Porque detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad que sigue esperando respuestas.