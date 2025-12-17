Clima en Sonora hoy, 17 de diciembre: Siguen los días, soleados, secos y calurosos

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este miércoles se prevén condiciones meteorológicas estables en Sonora, de acuerdo con el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

Durante el día, predominarán cielos mayormente despejados y sin probabilidad de precipitación en toda la entidad. En la madrugada y noche se mantendrá un ambiente frío a muy frío en zonas montañosas, mientras que en las costas se espera un ambiente fresco. Por la tarde, el clima será cálido en las regiones centro, sur y noroeste, con temperaturas que podrían superar los 32°C en algunas zonas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la temperatura mínima fue de 13°C y se espera una máxima de 33°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. No hay pronóstico de lluvias.

Ciudad Obregón registró mínima de 12°C y alcanzará los 32°C. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Sin lluvias y cielos despejados.

En Nogales, la mínima fue de 5°C y la máxima rondará los 25°C. Se esperan vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con 10°C y podría llegar a 28°C. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

Para Navojoa, se prevé una máxima de 32°C tras una mínima de 13°C. Se prevén vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y sin lluvias.

En Agua Prieta, el termómetro descendió hasta los 2°C y se espera una máxima de 25°C, con rachas de viento de hasta 40 km/h. No se esperan lluvias.

Finalmente, Guaymas presentó una mínima de 14°C y alcanzará los 28°C, también con rachas de viento de hasta 40 km/h. Su cielo lucirá despejado y no se esperan precipitaciones.

Protección Civil recomienda a la población abrigarse durante las horas más frías del día, mantenerse hidratados ante las altas temperaturas vespertinas y extremar precauciones por rachas de viento.