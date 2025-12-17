  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
Sonora

Clima en Sonora hoy, 17 de diciembre: Siguen los días, soleados, secos y calurosos

Protección Civil dio a conocer el pronóstico para este miércoles; conoce las condiciones en tu ciudad

Dic. 17, 2025
Clima cálido se espera para este miércoles en Sonora.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este miércoles se prevén condiciones meteorológicas estables en Sonora, de acuerdo con el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

Durante el día, predominarán cielos mayormente despejados y sin probabilidad de precipitación en toda la entidad. En la madrugada y noche se mantendrá un ambiente frío a muy frío en zonas montañosas, mientras que en las costas se espera un ambiente fresco. Por la tarde, el clima será cálido en las regiones centro, sur y noroeste, con temperaturas que podrían superar los 32°C en algunas zonas.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la temperatura mínima fue de 13°C y se espera una máxima de 33°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. No hay pronóstico de lluvias.

Ciudad Obregón registró mínima de 12°C y alcanzará los 32°C. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Sin lluvias y cielos despejados.

En Nogales, la mínima fue de 5°C y la máxima rondará los 25°C. Se esperan vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con 10°C y podría llegar a 28°C. Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

Para Navojoa, se prevé una máxima de 32°C tras una mínima de 13°C. Se prevén vientos promedios de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados y sin lluvias.

En Agua Prieta, el termómetro descendió hasta los 2°C y se espera una máxima de 25°C, con rachas de viento de hasta 40 km/h. No se esperan lluvias.

Finalmente, Guaymas presentó una mínima de 14°C y alcanzará los 28°C, también con rachas de viento de hasta 40 km/h. Su cielo lucirá despejado y no se esperan precipitaciones.

Protección Civil recomienda a la población abrigarse durante las horas más frías del día, mantenerse hidratados ante las altas temperaturas vespertinas y extremar precauciones por rachas de viento.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


