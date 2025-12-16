  • 24° C
Sonora

Hay nuevo bloqueo en carretera rumbo a Nogales

Esta vez es por falta de pago de la obra del tren Ímuris-Nogales por una cantidad de 4 mil mdp

Dic. 16, 2025
Piden mesa de diálogo
Por falta de pago a trabajadores y sindicatos que laboraron en la construcción del tren Ímuris-Nogales, un tramo ferroviario de aproximadamente 12 kilómetros, bloquearon los carriles de la carretera México 15 hacia Nogales, reclamando el monto de cuatro mil millones de pesos.

Desde el pasado cinco de diciembre el Sindicato y Comité de Empresas del Proyecto, enviaron una carta al gobernador Alfonso Durazo Montaño, para hacer de su conocimiento la falta de pago desde el último trimestre del año pasado, detallando que, durante este tiempo se mantuvieron operando son sus propios recursos para no afectar el desarrollo de la obra.

Resaltaron que, debido a la prolongada ausencia de pagos e incumplimiento repetitivo de los compromisos, ha generado incertidumbre y a su vez una crisis insostenible, afectando de manera directa a proveedores locales, colaboradores y a más de mil familias cuyo sustento depende de esta actividad.

"Actualmente, este grupo conformado por sindicatos de trabajadores, transporte y empresas particulares pertenecientes al Estado de Sonora, venimos soportando una falta de cumplimiento en los pagos por más de cuatro mil millones de pesos. Las tensiones económicas y sociales derivadas de esta situación continúan aumentando, y es nuestro deber externar que las empresas locales, así como las de otras regiones del Estado- llegamos a un límite operativo que compromete la continuidad de nuestras actividades", expresaron los involucrados.

El empresario afectado, Héctor Alonso de los Ángeles, indicó que esperan entablar una mesa de diálogo con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, para poder avanzar de manera favorable. "En este caso son temas de presupuesto que desconocemos. El gobierno nos contrató y por eso estamos buscando la mesa de diálogo".

Al punto del bloqueo se dio cita el secretario del ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sadano, quien dijo que es necesario el diálogo para poder atender y resolver la liberación del tráfico vehicular porque afecta a la economía local debido a que por esa carretera transitan exportaciones e importaciones de Estados Unidos, y que este tema debe ser atendido por las autoridades correspondientes.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

