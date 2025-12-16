Esperan inaugurar en febrero el nuevo Hospital del IMSS Navojoa

Los trabajos de construcción del nuevo Hospital del Seguro Social de Navojoa van muy bien y se espera que la obra entre en operaciones en febrero próximo, dijo Laura Lorena Velarde Araiza, secretaria técnica del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social.

Informó que durante un reciente recorrido por las instalaciones se constató que la obra física ya quedó concluida, pero faltan detalles de equipamiento y mantenimiento preventivo.

"La gente dice que cómo están tardando y pide que ya comience a funcionar el hospital, pero primero se tiene que garantizar la mayor calidad y seguridad posible en todos los aspectos", señaló.

"Se han retrasado un poco los trabajos, pero todo es parte de un proceso, por ejemplo, en lo referente al cuarto de máquinas y suministro de energía eléctrica; en los cuidados que se deben de tener, porque son aparatos y tecnología de primer mundo, además de que se está capacitando al personal que va a operar esos equipos y que serán los responsables del uso y mantenimiento", explicó.

Velarde Araiza confirmó que el nuevo hospital, que inició en julio del 2023 y cuya inversión es de mil 869 millones de pesos, contará con 90 camas, 14 consultorios y tres quirófanos, además de que generará mil 297 empleos, incluyendo la contratación de 225 médicos especialistas.

También reconoció el apoyo y compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del director del IMSS, Zoé Robledo, así como autoridades estatales y municipales e integrantes del Comité Ciudadano de Seguimiento, "lo que está haciendo posible este gran proyecto de salud".

"Es una obra muy importante y trascendente, con la que se da respuesta a una añeja demanda de la población derechohabiente del sur de Sonora, de más de 100 mil personas", resaltó.

"El nuevo hospital nos permitirá contar con servicios especializados de alta calidad, pero también, desde el punto de vista económico, traerá una gran proyección para Navojoa y la región sur y contribuirá a detonar su crecimiento, desarrollo y progreso", agregó.