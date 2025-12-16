  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Esperan inaugurar en febrero el nuevo Hospital del IMSS Navojoa

Faltan detalles de equipamiento y mantenimiento preventivo, señala el Comité Ciudadano de Seguimiento

Dic. 16, 2025
Esperan inaugurar en febrero el nuevo Hospital del IMSS Navojoa

Los trabajos de construcción del nuevo Hospital del Seguro Social de Navojoa van muy bien y se espera que la obra entre en operaciones en febrero próximo, dijo Laura Lorena Velarde Araiza, secretaria técnica del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social.

Informó que durante un reciente recorrido por las instalaciones se constató que la obra física ya quedó concluida, pero faltan detalles de equipamiento y mantenimiento preventivo.

"La gente dice que cómo están tardando y pide que ya comience a funcionar el hospital, pero primero se tiene que garantizar la mayor calidad y seguridad posible en todos los aspectos", señaló.

"Se han retrasado un poco los trabajos, pero todo es parte de un proceso, por ejemplo, en lo referente al cuarto de máquinas y suministro de energía eléctrica; en los cuidados que se deben de tener, porque son  aparatos y tecnología de primer mundo, además de que se está capacitando al personal que va a operar esos equipos y que serán los responsables del uso y mantenimiento", explicó.

Velarde Araiza confirmó que el nuevo hospital, que inició en julio del 2023 y  cuya inversión es de mil 869 millones de pesos, contará con 90 camas, 14 consultorios y tres quirófanos, además de que generará mil 297 empleos, incluyendo la contratación de 225 médicos especialistas.

También reconoció el apoyo y compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del director del IMSS, Zoé Robledo, así como autoridades estatales y municipales e integrantes del Comité Ciudadano de Seguimiento, "lo que está haciendo posible este gran proyecto de salud".

"Es una obra muy importante y trascendente, con la que se da respuesta a una añeja demanda de la población derechohabiente del sur de Sonora, de más de 100 mil personas", resaltó.

"El nuevo hospital nos permitirá contar con servicios especializados de alta calidad, pero también, desde el punto de vista económico, traerá una gran proyección para Navojoa y la región sur y contribuirá a detonar su crecimiento, desarrollo y progreso", agregó.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Martín se reencuentra con su familia después de 14 años viviendo en condición de calle
Sonora

Martín se reencuentra con su familia después de 14 años viviendo en condición de calle

Diciembre 16, 2025

El apoyo del colectivo Buscadoras Huatabampo y la difusión de las redes sociales, aportaron para regresarlo a casa, en la comunidad de Etchoropo

Retiro de quincepeseros ha traído mejoría a servicio de taxis en Navojoa
Sonora

Retiro de quincepeseros ha traído mejoría a servicio de taxis en Navojoa

Diciembre 16, 2025

Hay una mayor demanda del transporte de alquiler, con hasta 14 viajes que realizan por día

Semarnat lanza ventanilla electrónica para trámites
Sonora

Semarnat lanza ventanilla electrónica para trámites

Diciembre 16, 2025

Su funcionamiento será de 24 horas todo el año, incluyendo sábado y domingo