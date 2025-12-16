  • 24° C
Sonora

Semarnat lanza ventanilla electrónica para trámites

Su funcionamiento será de 24 horas todo el año, incluyendo sábado y domingo

Dic. 16, 2025
Secretaria de medio ambiente y recursos naturales, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra
Para trámites relacionados con temas de medio ambiente y atendiendo a la simplificación de estos, se puso a disposición de manera permanente la ventanilla Electrónica Ambiental en materia de residuos, impacto ambiental, prevención y control de la contaminación de la atmósfera, informó la secretaria de medio ambiente y recursos naturales, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra.

Uno de los objetivos principales es garantizar el respeto que toda persona tiene a gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que se realizará al ejercer una mejor gestión ambiental para el bienestar social y la prosperidad económica.

La secretaría de medio ambiente y recursos naturales, al hacer uso de tecnologías de la información para simplificar la recepción, tramitación y resolución inscritas en el portal único ciudadano de trámites y servicios a su cargo, pone a disposición oficial dicha ventanilla, para eliminar trámites burocráticos y atender a la simplificación de estos con la habilitación de esta herramienta.

Los trámites que estarán disponibles en esta ventanilla electrónica ambiental, para recepción, registro, seguimiento y resolución vía electrónica son siete que corresponden a los avisos de desistimiento de la autorización en materia de impacto ambiental; de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental; de cambio de titularidad de la autorización de impacto ambiental; y de combustión a cielo abierto.

También se contempla el que corresponde al registro de generadores de residuos peligrosos; de la propuesta de remediación en su modalidad "A" que es sobre emergencia ambiental y el de modalidad "B" que trata de pasivo ambiental.

De acuerdo a a Semarnat, quienes opten por ingresar sus trámites a través de esta ventana electrónica, tanto personas físicas y morales podrán hacer uso de esta desde la comodidad de su hogar, negocio u oficina las 24 horas del día, durante los 365 días del año, contando con la garantía facilitará la interacción entre los ciudadanos, empresas y la autoridad ambiental, promoviendo la protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

