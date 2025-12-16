Doceava Rodada Nuri: Motociclistas llevan alegría a niños con su tradicional posada

La Doceava Rodada se consolidó una vez más como un evento que va más allá del motociclismo, al convertirse en una auténtica fiesta para las niñas y niños de Nuri. La tradicional posada infantil reunió a diversos clubes de motociclistas que, con espíritu solidario, regalaron momentos de alegría a las familias de la región serrana.

Durante la fiesta, los pequeños disfrutaron de la entrega de regalos y dulces, el quiebre de piñata, comida y una amplia variedad de juegos y concursos. La diversión estuvo garantizada gracias al carisma del payaso Chuyín, quien con su espectáculo logró arrancar risas tanto de los niños como de los adultos que se dieron cita.

Uno de los principales impulsores del evento fue Santos García, integrante de Renegados MC Veteranos, quien desde mediados de año coordina la logística y preparación para que cada detalle esté listo. A este esfuerzo se sumaron clubes de motociclistas provenientes de distintos puntos del estado y de otras entidades, fortaleciendo el carácter regional de la rodada.

La convivencia también incluyó actividades para los bikers, como las tradicionales carreras lentas, en las que los ganadores recibieron como premio botellas de bacanora. Además, se reconoció al motociclista que recorrió la mayor distancia para asistir, distinción que obtuvo Julio Valenzuela, originario de Morelia, Michoacán.

Además, pensando en incentivar el esfuerzo académico, se entregaron bicicletas a niñas y niños con las mejores calificaciones, reforzando el mensaje de que la educación y el compromiso también merecen ser celebrados.

EXCELENTE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORAS DE NURI

Un papel fundamental en la organización lo desempeñaron las mujeres del Comité de Mejoras de Nuri, quienes año con año colaboran para que la rodada sea un éxito. Destacó el apoyo de Yulma Yadira Quijada Parra, Gricelda Gutiérrez, Lily Mungarro y doña Graciela Parra Durán, así como de las mujeres de la sierra que desde temprano prepararon tortillas, burritos, gallina pinta, y los tradicionales y deliciosos bizcochuelos, haciendo posible una convivencia cálida y memorable.

Los organizadores agradecieron el respaldo de los clubes participantes, como Renegados, Rurales MC, Riders de Pueblo Yaqui, Baakot Obregón, Guaymas Moto Club, Furia en 2 Ruedas de Navojoa, 723 MC Ciudad Obregón, Demon´s Soldiers, Gorillaz Obregón y Ángeles del Desierto Navojoa, entre otros

Finalmente, se anunció que la tradición continuará el próximo año con más fuerza, rumbo a los 13 años de la Rodada Nuri, con la promesa de una celebración aún mayor en el futuro, reafirmando que la unión biker también puede cambiar realidades y regalar sonrisas.