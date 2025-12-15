Rickettsia cobra una víctima más en Etchojoa

Etchojoa registra otra víctima fatal por rickettsia, elevando a seis fallecimientos el registro de este 2025 y manteniendo una letalidad del 100 por ciento en el presente año.

El informe emitido por la Secretaría de Salud de Sonora confirmó una nueva defunción por esta enfermedad, lo que representa focos rojos en la región del Mayo, zona en que este año se han tenido constantes defunciones por la enfermedad.

Entre los datos presentados, Etchojoa junto a Carbo, fueron los municipios con casos detectados hasta la semana 47 de este año, sin embargo en el caso de Etchojoa, el caso detectado fue el que culminó con desenlace fatal.

Con ello, Etchojoa se posiciona actualmente como el tercer municipio con más muertes por rickettsia en el estado, solo por debajo de Hermosillo y Navojoa, quienes acumulan un total de 10 y de 7 defunciones respectivamente a días, pero con una letalidad menor, esto a días de culminar el presente año.

Las cifras muestran un incremento alarmante en Etchojoa, ya que durante 2024, el municipio cerró con seis casos totales, de los cuales dos resultaron mortales.

Otros municipios de la región que han reportado decesos durante el año, son Benito Juárez, con tres fallecimientos, y Huatabampo, con solo uno.

En lo que va de 2025, Sonora acumula 128 casos confirmados de rickettsiosis, de los cuales 46 han derivado en defunciones, una letalidad del 36 por ciento; mientras que la edad promedio de las víctimas fatales es de 37 años.