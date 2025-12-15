IEE cuenta con calendario para 2026

El Instituto Estatal Electoral (IEE) llevará a cabo los procedimientos para la conservación o desincorporación de los materiales electorales utilizados en los procesos electorales, para la destrucción o reutilización de este, asegurando su almacenamiento en las mejores condiciones posibles, informó la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral.

Esta actividad se encuentra integrada dentro del "Programa Anual de Trabajo" presentado por parte de dicha Comisión que tiene como finalidad establecer las acciones de supervisión y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas y programas institucionales, y se encuentra por los consejeros Flor Terecita Barceló Noriega quien funge como presidenta, Jaime Olea Miranda Consejero y Alma Lorena Alonso Valdivia.

De acuerdo a su calendario de actividades, también indicaron que para el próximo año llevará a cabo cinco sesiones ordinarias en la segunda quincena de cada mes, iniciando en enero para concluir en septiembre 2026.

Entre otras actividades que también se llevarán a cabo además de la mencionada y el hecho de participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias, será el generar contenido e impresión de cartografía electoral y estas deberán quedar concluidas a más tardar para el 30 de septiembre del próximo año.

Cabe resaltar que hasta el momento su calendarización de actividades es de carácter informativo y no se limita a las acciones programadas que se han mencionado, es decir, en caso de ser necesario, podrán incorporarse asuntos adicionales a los previamente aprobados, conforme a las necesidades que se presenten en el desarrollo de los trabajos de la Comisión.