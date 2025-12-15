Navojoa recibe el Operativo Navideño del Gobierno del Estado

Con la entrega de juguetes, despensas alimenticias, cobijas y hasta colchonetas, Navojoa fue sede este lunes del Operativo Navideño del Gobierno del Estado, un programa que busca la repartición de 300 mil apoyos en todo Sonora.

Tomando como sede las instalaciones de la escuela primaria Ramón Moroyoqui Gil, el alcalde de Navojoa Jorge Elías Retes fue el anfitrión del programa, en el que se recibió la visita de autoridades estatales encabezadas por José Martín Vélez de la Rocha, coordinador general de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Vélez de la Rocha informó que el Operativo Navideño, cuya meta es la repartición de 300 mil apoyos en Sonora, representa uno de los programas más sensibles que se acercan al sector ciudadano, sustentado en el esfuerzo coordinado de dependencias estatales y los gobiernos municipales.

Durante el programa, se instalaron juegos infantiles inflables y un área de repartición de lentes para lectura que complementó los beneficios para un total de 6 mil 500 personas de este municipio que resultaron beneficiadas.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, externó que representó un momento muy emotivo e inspirador que llenó de felicidad a cientos de familias de las colonias y comunidades rurales, donde reiteró el agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo por elegir al municipio para ser beneficiado con el programa.

En este evento, participaron dependencias como CECOP, DIF Estatal, Bienestar, Protección Civil y el Ayuntamiento de Navojoa.