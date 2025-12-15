  • 24° C
Sonora contará con más Centros Libre

Son para apoyar a la mujeres, principalmente aquellas que han vivido en situación de violencia

Dic. 15, 2025
Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño

Son 19 Centros Libre (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación) dedicados al apoyo de la mujer los que existen en Sonora, informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, durante el primer encuentro en Sonora de la red nacional Tejedoras por la patria formada por cientos de féminas a través de la Secretaría de la Mujer Federal.

Estos centros funcionan como espacios comunitarios de atención integral, enfocados en una doble estrategia, donde el 40 por ciento de los servicios han sido destinados a casos de mujeres que han vivido algún tipo de violencia, a través de una atención conformada por asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social.

“Para acabar con la violencia económica que no se nota, pero se siente terriblemente en la violencia psicológica y por supuesto la violencia física, ante ese reto hemos venido avanzando con los centros libres que en el caso de sonora tenemos 19, pero en el caso del país son 678 y vienen un número muy importante de centros libres adicionales”, expresó el gobernador Durazo Montaño.  

Destacó que esta es una tarea que se suma al potencial que tiene la red de tejedoras de la patria, resaltando que se trata de un grupo de mujeres que sí responde y cumple de una manera exitosa la tarea que les ha sido asignada para combatir a fondo cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Montaño Durazo, dijo que con estas acciones han conseguido la igualdad de género que es imprescindible en el país. “Frente a esos retos, me encontrarán invariablemente aliado a su lucha y a su causa, sin regateo alguno por el bien de las mujeres sonorenses y de la mujer mexicana”, puntualizó el mandatario.

Por otra parte, también resaltó que el trabajo de las tejedoras de la patria de fortalecer o crear redes de mujeres, políticamente han contribuido a la fortaleza del partido de Morena y al triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

