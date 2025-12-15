Exfuncionario de Claudia Pavlovich enfrenta proceso penal por desvío de 287 millones de pesos en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) durante el gobierno de Claudia Pavlovich, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Ernesto "Pato" de Lucas Hopkins fue relacionado con el presunto desvío de más de 287 millones de pesos de recursos públicos estatales.

PROCESO LEGAL CONTRA EXFUNCIONARIO DEL GOBIERNO DE SONORA

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la vinculación a proceso se dictó durante la audiencia de continuación celebrada el pasado 12 de diciembre, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba considerados suficientes por un Juez de Control para acreditar, de manera inicial, la posible comisión del delito y la participación del exfuncionario.

Según lo expuesto por la FGJES, Ernesto de Lucas Hopkins es señalado por haber suscrito contratos durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación y Cultura con el objetivo de desviar recursos que estaban destinados al pago de impuestos, específicamente del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La investigación apunta a que dichos recursos fueron canalizados a través de un fideicomiso denominado "Plan de Beneficios Múltiples", el cual presuntamente no contaba con la autorización fiscal correspondiente.

La autoridad estatal sostiene que, mediante este esquema, se distrajeron indebidamente recursos provenientes de la partida de nómina estatal, los cuales habrían sido utilizados para fines distintos a los legalmente establecidos.

Además, se investiga la posible participación de otros servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían colaborado en la implementación y operación del mecanismo financiero.

IMPLICACIONES Y ACCIONES DE LA FISCALÍA EN EL CASO

El exfuncionario, quien también fue excandidato al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano, enfrentará el proceso penal en libertad mientras se desarrolla la etapa de investigación complementaria.

El plazo para esta fase fue fijado en tres meses, con fecha de vencimiento el próximo 13 de marzo de 2026. Asimismo, indicó que informará sobre los avances del caso conforme lo permitan los tiempos y disposiciones procesales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y aseguró que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder conforme a la ley.

Este caso se suma a una serie de investigaciones impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción en Sonora, en un contexto de mayor escrutinio sobre el manejo de recursos públicos y la rendición de cuentas de exfuncionarios estatales.