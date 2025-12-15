Tronar de cohetes en Sonora: ¿De cuánto es la multa por el uso de pirotecnia en el Estado?

El mes de diciembre suele llegar cargado de expectativas positivas, pues se considera una temporada asociada con la alegría, el reencuentro y una vibra especial que se siente en calles, hogares y reuniones.

Las posadas, la música, los abrazos, las cenas familiares y los buenos deseos forman parte del ambiente que envuelve estas fechas, donde compartir tiempo de calidad se vuelve prioridad. Sin embargo, no todo es armonía y espíritu navideño.

Diciembre también trae consigo excesos, accidentes y prácticas que, aunque por años fueron vistas como tradición, hoy representan un riesgo importante para la seguridad y el bienestar colectivo. Una de ellas es el uso de pirotecnia, cada vez más regulado y sancionado en Sonora.

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES DEL USO DE LA PIROTECNIA EN SONORA?

En municipios como Cajeme, Hermosillo, entre otros, el uso, venta y quema de pirotecnia se encuentra fuertemente restringido. Las razones son claras y están sustentadas en años de incidentes.

El principal motivo es la seguridad, ya que quienes suelen manipular estos artefactos son niños y jóvenes, el sector donde históricamente se han registrado más lesiones por explosiones, quemaduras y accidentes graves.

Otro factor relevante es la contaminación ambiental. La calidad del aire en Hermosillo se ha vuelto un tema crítico y el humo generado por la pirotecnia contribuye a empeorarla.

A esto se suma la contaminación auditiva, que afecta de forma directa a personas con condiciones especiales, adultos mayores y, especialmente, a las mascotas, cuyo rango auditivo es mucho más sensible que el de los humanos.

¿DE CUÁNTO SON LAS MULTAS POR USAR PIROTECNIA EN SONORA?

De acuerdo con la normativa vigente, la venta y quema de pirotecnia sin permisos oficiales y en lugares no autorizados puede ser sancionada con multas que van desde los 10 mil pesos hasta superar los 500 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y si existe reincidencia. En el caso de personas sorprendidas detonando pirotecnia, las multas pueden oscilar entre los 12 mil y 14 mil pesos.

RECOMENDACIONES PARA LOS SONORENSES EN DICIEMBRE

Actualmente, muchas celebraciones oficiales han optado por alternativas seguras, como espectáculos de luces con drones, los cuales no representan riesgos físicos ni afectan el entorno. Más allá de la tradición, hoy se prioriza la prevención y el cuidado colectivo.

Además del riesgo físico, el golpe económico puede ser considerable. En una época donde cada peso cuenta, una multa puede evaporar el presupuesto navideño más rápido que el humo de un cohete.

Para evitar una Navidad marcada por sanciones y accidentes lamentables, la recomendación es clara: Abstenerse del uso de pirotecnia y optar por formas de celebración más seguras y responsables.