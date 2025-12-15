CFE suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en colonias de Ciudad Obregón; estas son las zonas afectadas

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más confiable a mediano y largo plazo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará un corte temporal en el suministro de energía eléctrica en dos colonias de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora.

La suspensión está programada para el próximo miércoles 17 de diciembre de 2025 y tendrá una duración aproximada de dos horas.

ESTAS SON LAS COLONIAS EN DONDE SE SUSPENDERÁ TEMPORALMENTE EL SERVICIO

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, la interrupción del servicio se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 12:00 horas y afectará específicamente a las colonias Buena Vista y Cumuripa.

La CFE detalló que esta suspensión es necesaria para llevar a cabo trabajos de mejora en la red de distribución, los cuales permitirán ofrecer un servicio más seguro, eficiente y confiable a la población.

Los trabajos que se realizarán consisten en la instalación de un poste de concreto en una línea de media tensión perteneciente a un circuito de la subestación Ciudad Obregón Tres. Estas labores forman parte del mantenimiento preventivo y correctivo que la Comisión desarrolla de manera periódica en distintos puntos del estado, con el fin de reducir riesgos de fallas, atender el crecimiento de la demanda y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

La CFE subrayó que, por razones de seguridad, este tipo de trabajos únicamente puede efectuarse con las líneas desenergizadas, ya que de esta forma se protege la integridad de las cuadrillas de mantenimiento que participan en las maniobras. Asimismo, reiteró que la suspensión será estrictamente temporal y que el servicio se restablecerá una vez concluidas las labores, sin que se requiera acción adicional por parte de los usuarios.

En ese sentido, la Comisión agradeció la comprensión y cooperación de los usuarios, subrayando que este tipo de acciones son necesarias para reforzar la infraestructura eléctrica y prevenir fallas futuras que puedan afectar a un mayor número de habitantes.

Finalmente, la CFE recordó que para cualquier reporte, duda o aclaración relacionada con el servicio, los usuarios pueden comunicarse al número telefónico 071, disponible para atención a clientes.