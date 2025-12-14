Vacaciones escolares podrían incrementar turismo en Álamos

Una mayor afluencia del turismo en Álamos contemplan desde este próximo fin de semana, cuando inicie el periodo vacacional escolar, por lo que la alta movilidad de visitantes ya no se limitaría a solo a los fines de semana.

Así lo dio a conocer la titular de la Oficina de Turismo Municipal, María José Barriga, quien explicó que para lo que será el cierre de año, contemplan mucho movimiento en la ciudad, con familias completas visitando las áreas más atractivas de la ciudad.

"Con las vacaciones escolares arriban muchos vacacionistas, muchas familias de otras ciudades llegan a la ciudad, algunos para conocer y otros para disfrutar sus vacaciones, ya nos están hablando para pedir información y hoteles para reservar", indicó.

La titular de Turismo confirmó que ha sido un buen diciembre para Álamos, característico en cada cierre de año, debido a factores como el clima, que elevan el atractivo por venir a la ciudad.

Actualmente, recordó que lugares emblemáticos como la Aduana, o algunas comunidades en la parte serrana, se han vuelto muy visitadas, pero también los atractivos que se tienen en el centro de la ciudad, como el Mirador, el Museo y las Plazas, espacios para convivir en familia.

"Por ejemplo, los hoteles se han mantenido al 70 por ciento de ocupación, pero hay mucho interés por buscar reservaciones, consideramos que en lo que será el cierre de Álamos aumentará, sobre todo con lo colorido que se encuentra la ciudad", subrayó.

En lo que respecta a lo que ha sido el 2025 en cuanto a turismo, consideró que se ha tenido asistencia récord de vacacionistas, por lo que están por cerrar lo que ha considerado un buen año en el pueblo mágico.

DATO:

Los hoteles han alcanzado un ocupación de hasta el 70 por ciento, tan solo durante lo que va el mes de diciembre.