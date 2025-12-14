Etchojoa ha recibido 536 MDP con programas Bienestar este 2025

Etchojoa se ha convertido en uno de los municipios con mayor beneficio en el Sur de Sonora por los programas Bienestar, en el que, al cierre de este año, ya suman un total de 536 millones de pesos que han llegado en apoyo por los diversos programas sociales.

Según la delegación regional de Bienestar, en Etchojoa, los apoyos continúan transformando la vida de las familias de origen mayo y de todas las comunidades del municipio, lo que además refuerza la derrama económica a nivel local.

"Este 2025, han llegado más de 536 millones de pesos en apoyos, con lo que se fortalece una nueva etapa de justicia social donde nadie queda atrás", pronunció la dependencia federal.

Este apoyo ha llegado de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa para el Bienestar de Niños y Niñas Hijas de Madres Trabajadoras, así como la Beca Educación Básica Bienestar para las Familias.

Además de los apoyos, Beca Universal "Rita Cetina Gutiérrez", Beca Universal de Educación Media Superior "Benito Juárez", los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Precios de Garantía, Producción y Fertilizantes para el Bienestar, la Escuela es Nuestra, Bienpesca y la Clínica es Nuestra.

Con ello, son 14 programas con los que se ha beneficiado al municipio de Etchojoa en el presente año, en el que ha ido creciendo el padrón.