Conagua: Las tierras sí se pueden vender o rentar

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, estuvo en Sonora, aclarando algunos puntos de la Ley de Aguas Nacionales, la cual es considerada como un beneficio general para México, lo principal es que las tierras sí se pueden vender o rentar.

La aclaración la realizó ante representantes de los distintos sectores productivos del campo de Sonora de regiones del distrito 38 y 41, destacando también al primer distrito indígena como emblemático en el país y administrado por ellos mismos de una manera exitosa.

"Quiero aprovechar esta oportunidad de estar frente a frente con los productores, porque esta nueva ley es muy benéfica para el pueblo de México qie ha enfrentado una circunstancia muy particular en los últimos meses, ha habido una campaña de desinformación terrible que ha pretendido generar miedo, que ha pretendido generar incertidumbre que ha desinformado a muchos de nuestros productores", expresó el funcionario federal.

Señaló que esta desinformación genera miedo y que algunas de las cuestiones que han indicado es que esta ley prohíbe heredar las concesiones con agua a sus familias que es algo muy común entre los agricultores dejarle su parcela o rancho a sus hijos o nietos u otra persona.

"Esto es falso que la ley contempla todas sus letras que cuando alguno de ustedes productores quiere dejar su parcela algún familiar, algún amigo, algún vecino, a quien quiera está garantizado el título. Para nosotros es importantísimo este binomio que es inseparable, que es insoluble de tierra y agua".

Aclaró que es falso que no se puede vender una propiedad con su título de concesión e incluso no se pueda rentar, aunque es una práctica también muy común entre los agricultores. "Hay alguna ocasión en la que por alguna razón no pudimos sembrar pues la rento a mi compadre, se la vende una empresa, se la vendo a quien yo quiera porque es mi patrimonio, entonces esta prohibición es falsa, claro que pueden rentar sus tierras claro que las pueden vender y las pueden vender con su título de concesión", puntualizó el director de Conagua.