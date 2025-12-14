  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Conagua: Las tierras sí se pueden vender o rentar

Hay desinformación que genera miedo principalmente en el tema de herencia, venta y renta de tierras

Dic. 14, 2025
Director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López
Director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, estuvo en Sonora, aclarando algunos puntos de la Ley de Aguas Nacionales, la cual es considerada como un beneficio general para México, lo principal es que las tierras sí se pueden vender o rentar.

La aclaración la realizó ante representantes de los distintos sectores productivos del campo de Sonora de regiones del distrito 38 y 41, destacando también al primer distrito indígena como emblemático en el país y administrado por ellos mismos de una manera exitosa.

"Quiero aprovechar esta oportunidad de estar frente a frente con los productores, porque esta nueva ley es muy benéfica para el pueblo de México qie ha enfrentado una circunstancia muy particular en los últimos meses, ha habido una campaña de desinformación terrible que ha pretendido generar miedo, que ha pretendido generar incertidumbre que ha desinformado a muchos de nuestros productores", expresó el funcionario federal.

Señaló que esta desinformación genera miedo y que algunas de las cuestiones que han indicado es que esta ley prohíbe heredar las concesiones con agua a sus familias que es algo muy común entre los agricultores dejarle su parcela o rancho a sus hijos o nietos u otra persona.

"Esto es falso que la ley contempla todas sus letras que cuando alguno de ustedes productores quiere dejar su parcela algún familiar, algún amigo, algún vecino, a quien quiera está garantizado el título. Para nosotros es importantísimo este binomio que es inseparable, que es insoluble de tierra y agua".

Aclaró que es falso que no se puede vender una propiedad con su título de concesión e incluso no se pueda rentar, aunque es una práctica también muy común entre los agricultores. "Hay alguna ocasión en la que por alguna razón no pudimos sembrar pues la rento a mi compadre, se la vende una empresa, se la vendo a quien yo quiera porque es mi patrimonio, entonces esta prohibición es falsa, claro que pueden rentar sus tierras claro que las pueden vender y las pueden vender con su título de concesión", puntualizó el director de Conagua.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Cruz Roja registra 699 accidentes y advierte riesgos por fin de año
Sonora

Cruz Roja registra 699 accidentes y advierte riesgos por fin de año

Diciembre 14, 2025

Llama a la sociedad a tomar precauciones y evitar que la estadística vaya en incremento

Etchojoa ha recibido 536 MDP con programas Bienestar este 2025
Sonora

Etchojoa ha recibido 536 MDP con programas Bienestar este 2025

Diciembre 14, 2025

Esto es el beneficio de los 14 programas que han apoyado a familias del municipio

Estados Unidos sugiere el uso de canes en ganado
Sonora

Estados Unidos sugiere el uso de canes en ganado

Diciembre 14, 2025

Es para detectar la presencia de gusano barrenador en los animales