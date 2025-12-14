Cruz Roja registra 699 accidentes y advierte riesgos por fin de año

Cruz Roja Navojoa atendió 699 accidentes viales desde enero hasta noviembre del 2025, estadística menor a la presentada en 2024, sin embargo, pidió a la población el extremar precauciones para lo que será el cierre de año.

Javier Barreras Peralta, jefe de Socorros en Cruz Roja Navojoa, informó que los principales llamados que se han presentado en el año, han sido por choques, en el que se registraron 402 percances en 11 meses del año, mientras que el segundo mayor registro, se asoció a accidentes de motos, alcanzando 250, adicional a 12 volcamientos y 35 atropellados.

En lo que respecta al pasado mes de noviembre, Cruz Roja contabilizó 49 accidentes, mientras que en los primeros siete días de diciembre, fueron un total de ocho atenciones, en el que cinco de ellos, fueron por volcamiento.

Barreras Peralta reiteró el llamado a la población para conducir con precaución, evitar el consumo de alcohol al manejar y respetar el reglamento de tránsito, con el fin de reducir riesgos y salvar vidas durante estas celebraciones.

Por otra parte, mencionó que el registro oficial que tuvo Cruz Roja en 2024, fue de 909 servicios, con un total de 497 de ellos por choque de vehículos.

El representante de Cruz Roja precisó que estos datos solo reflejan los llamados en los que tuvo participación la Delegación, por lo que consideró que la estadística es mayor si se contabilizan otras instancias, lo que refuerza la intención a tomar precauciones.

Diciembre suele ser un mes con un alto registro de percances viales, asociados a las prisas y el consumo de alcohol, por lo que recalcó la necesidad de tomar precauciones.

DATO:

Durante diciembre la estadística de accidentes suele incrementar por lo menos en un 30 por ciento.