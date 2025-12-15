Clima en Sonora hoy, 15 de diciembre: ambiente frío por la mañana y calor de hasta 33 °C por la tarde

Con base en el análisis de la información meteorológica general y en datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, lunes 15 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte, la presencia de la corriente en chorro subtropical favorecerá cielos parcialmente nublados en las regiones centro, sur y oriente del estado, sin probabilidad de precipitaciones. Durante la madrugada y la noche persistirá un ambiente frío a muy frío en zonas montañosas, mientras que en las costas se espera un clima fresco. Por la tarde, las temperaturas se elevarán, generando un ambiente cálido en las regiones centro, sur y noroeste, con valores superiores a los 32 °C en algunos puntos.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la capital del estado, la jornada inició con una temperatura mínima de 15 °C y humedad relativa del 50 %. Se prevé una máxima de 33 °C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 30 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Ciudad Obregón registró una temperatura mínima de 14 °C y humedad del 70 %. Para hoy se espera una máxima de 33 °C, vientos de hasta 30 km/h y cielos parcialmente nublados, sin precipitaciones.

En Nogales, el termómetro descendió hasta los 6 °C durante la madrugada, con una humedad relativa del 55 %. La temperatura máxima alcanzará alrededor de 26 °C, con cielos despejados y vientos moderados.

San Luis Río Colorado amaneció con 13 °C y una humedad del 45 %. Se pronostica una máxima de 28 °C, cielo despejado y vientos con rachas de hasta 30 km/h.

Para Navojoa, se reportó una mínima de 15 °C y humedad del 70 %, con una temperatura máxima estimada de 32 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

En Agua Prieta se registró una de las temperaturas más bajas, con 2 °C al amanecer y una humedad relativa del 65 %. Se espera que el termómetro suba hasta los 25 °C, con cielos parcialmente nublados y vientos moderados.

Finalmente, Guaymas inició el día con 16 °C y humedad del 70 %. La temperatura máxima rondará los 27 °C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. El cielo se presentará parcialmente nublado y sin lluvias.

Protección Civil recomienda a la población tomar precauciones ante los contrastes de temperatura, especialmente en zonas serranas durante la madrugada y noche, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales.