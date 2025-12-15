Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy lunes 15 de diciembre

Aunque el almacenamiento de agua en las principales presas de la cuenca del Río Yaqui muestra una mejoría en comparación con el año pasado, la situación hídrica en el sur de Sonora continúa siendo preocupante.

Los niveles actuales siguen lejos de garantizar el abasto necesario para enfrentar los próximos meses, especialmente para el sector agrícola, uno de los más afectados por la escasez.

NIVEL DE PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de este lunes 15 de diciembre, las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto 2 mil 222.6 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale apenas al 31.7 por ciento de su capacidad total.

Si bien esta cifra representa un incremento de 980.8 Mm³ en comparación con el mismo periodo de 2024, especialistas advierten que la recuperación es insuficiente para cubrir la demanda hídrica proyectada para los próximos meses. La preocupación se concentra principalmente en el sector agrícola del sur del estado, cuya actividad depende casi por completo del agua proveniente de estos embalses.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El informe de Conagua muestra contrastes importantes entre los tres principales vasos de la cuenca del Río Yaqui:

Presa La Angostura: Es la que presenta el mejor nivel de almacenamiento , con 457.1 Mm³, lo que representa el 60 por ciento de su capacidad. Actualmente registra una aportación de 4.15 metros cúbicos por segundo, sin presencia de precipitaciones recientes.

Es la que presenta el de , con 457.1 Mm³, lo que representa el 60 por ciento de su capacidad. Actualmente registra una de 4.15 metros cúbicos por segundo, sin presencia de precipitaciones recientes. Presa El Novillo : Acumula 1,145.7 Mm³, equivalentes al 37.9 por ciento de su capacidad total. Mantiene una aportación de 12.74 metros cúbicos por segundo, también sin lluvias registradas.

: Acumula 1,145.7 Mm³, equivalentes al 37.9 por ciento de su capacidad total. Mantiene una de 12.74 metros cúbicos por segundo, también sin lluvias registradas. Presa El Oviáchic: Se mantiene como la más crítica del sistema, con apenas 619.8 Mm³, lo que representa solo el 19.2 por ciento de almacenamiento. No registra aportaciones ni precipitaciones.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui reporta un aporte total de 16.89 metros cúbicos por segundo, una cifra que autoridades y especialistas consideran insuficiente ante la creciente demanda de agua en los municipios del sur de Sonora.

La situación mantiene en alerta a productores agrícolas y autoridades, quienes advierten que, de no registrarse lluvias significativas en los próximos meses, podrían intensificarse las restricciones en el uso del agua, con impactos directos en la producción y en la economía regional.