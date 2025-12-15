Etchojoa pone en marcha operativo decembrino para mantener la seguridad

Más de cien elementos se desplegaron desde este esta lunes en Etchojoa durante los operativos navideños, con instancias como Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública que trabajarán por la seguridad hasta el próximo 6 de enero.

Esto como parte del Operativo Guadalupe-Reyes, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las familias y visitantes que arriben al municipio.

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Pedro Valenzuela Villegas, dio a conocer que se movilizarán en estos días 14 unidades, con la participación de 105 elementos, 20 auxiliares, 12 integrantes de Bomberos, así como 25 socorristas de la Cruz Roja y 10 elementos de Protección Civil.

El operativo que se estará implementando en las principales calles de la ciudad, además de zonas comerciales, templos religiosos, plazas públicas y puntos de concentración social del municipio, en donde se espera una importante afluencia de ciudadanos y visitantes.

Por su parte, el alcalde Arturo Robles Higuera, destacó que la seguridad será prioridad, al considerar que este operativo fortalece la prevención y la atención oportuna durante una de las temporadas con mayor movilidad social.

"Queremos que vivan unas fiestas decembrinas tranquilas, en paz y con responsabilidad. Exhortamos a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, respetar las indicaciones y celebrar con orden", culminó.

La prioridad, dijo que será el mantener el saldo blanco y buscar que las celebraciones de fin de año concluyan con tranquilidad y en armonía para todos.