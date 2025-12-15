  • 24° C
Sonora

Etchojoa pone en marcha operativo decembrino para mantener la seguridad

Estará vigente hasta el 6 de enero, en el que el objetivo es lograr el saldo blanco y mantener el orden

Dic. 15, 2025
Más de cien elementos se desplegaron desde este esta lunes en Etchojoa durante los operativos navideños, con instancias como Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública que trabajarán por la seguridad hasta el próximo 6 de enero.

Esto como parte del Operativo Guadalupe-Reyes, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las familias y visitantes que arriben al municipio.

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Pedro Valenzuela Villegas, dio a conocer que se movilizarán en estos días 14 unidades, con la participación de 105 elementos, 20 auxiliares, 12 integrantes de Bomberos, así como 25 socorristas de la Cruz Roja y 10 elementos de Protección Civil.

El operativo que se estará implementando en las principales calles de la ciudad, además de zonas comerciales, templos religiosos, plazas públicas y puntos de concentración social del municipio, en donde se espera una importante afluencia de ciudadanos y visitantes.

Por su parte, el alcalde Arturo Robles Higuera, destacó que la seguridad será prioridad, al considerar que este operativo fortalece la prevención y la atención oportuna durante una de las temporadas con mayor movilidad social.

"Queremos que vivan unas fiestas decembrinas tranquilas, en paz y con responsabilidad. Exhortamos a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, respetar las indicaciones y celebrar con orden", culminó.

La prioridad, dijo que será el mantener el saldo blanco y buscar que las celebraciones de fin de año concluyan con tranquilidad y en armonía para todos.

Edgar Coronado
