Canaco llama a los comercios a la afiliación

La Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Hermosillo llama a los negocios a que se sumen afiliándose a ellos, ofreciendo como beneficios hasta cincuenta por ciento de descuentos en distintos negocios e instituciones, tales como en educación y funerarias entre otros, informó el presidente de la Cámara, Javier Gerardo Moreno Durán.

Dijo que en estos momentos se encuentran trabajando en el tema de las reafiliaciones, lo que ha representado una situación complicada para la cámara, debido a que los empresarios ven el tema más como un gasto en lugar de una inversión, debido a que también cuentan con beneficios de descuentos.

"Hemos estado subiendo los apoyos que reciben en capacitación, en todo lo que pueden tener aquí, en citas en seguro social, temas del SAT, el Infonavit, todo eso, ya cuando les exponemos lo que son los beneficios que reciben, ya se afilian, se reafilian, pero si el tema de afiliaciones el año pasado se mantuvo, ahorita estamos batallando, hay gente que dice no, espérame", detalló Moreno Durán.

Informó que el costo anual es de dos mil 800 pesos, y que este mes les están otorgando un descuento del diez por ciento, destacando que debido a esto consideran una buena temporada para esta reafiliaciones, basándose en los resultados que se han obtenido en años anteriores gracias a este beneficio.

El presidente de la Canaco, mencionó como ejemplo que hay empresas que les brindan descuentos, como es el caso de algunas universidades que otorgan hasta un 50 por ciento de descuento en inscripción, y en otras incluso también en mensualidades; otro caso es el de funerarias que brinda paquetes especiales para los afiliados.