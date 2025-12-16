  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 16 de diciembre: Conoce el pronóstico para las principales ciudades del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las condiciones que prevalecerán hoy en Ciudad Obregón, Hermosillo y otras ciudades

Dic. 16, 2025
Protección Civil dio a conocer el pronóstico para las principales ciudades de Sonora.

Con base en la valoración y análisis de la información meteorológica general, así como en datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este martes 16 de diciembre de 2025.

Durante el día se esperan condiciones estables, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en toda la entidad. En las primeras horas de la mañana y durante la noche persistirá un ambiente frío a muy frío en la región montañosa, mientras que en las costas se mantendrán condiciones frescas. Por la tarde, el ambiente será cálido en las regiones centro, sur y noroeste, con temperaturas que podrían superar los 32 °C en algunos puntos.

Asimismo, una vaguada en altura favorecerá la presencia de rachas de viento entre 40 y 60 km/h, principalmente en el oriente y centro del estado.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: mínima de 13 °C, máxima de 31 °C, humedad del 65%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
  • Ciudad Obregón: mínima de 14 °C, máxima de 30 °C, humedad del 90%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
  • Nogales: mínima de 6 °C, máxima de 25 °C, humedad del 55%. Rachas de viento de hasta 30 km/h.
  • San Luis Río Colorado: mínima de 12 °C, máxima de 28 °C, humedad del 40%. Rachas de hasta 30 km/h.
  • Navojoa: mínima de 15 °C, máxima de 30 °C, humedad del 95%. Rachas de hasta 30 km/h.
  • Agua Prieta: mínima de 2 °C, máxima de 25 °C, humedad del 75%. Rachas de hasta 40 km/h.
  • Guaymas: mínima de 14 °C, máxima de 27 °C, humedad del 85%. Rachas de hasta 40 km/h.

Protección Civil recomienda a la población abrigarse durante las mañanas y noches, mantenerse hidratada ante las temperaturas cálidas de la tarde y extremar precauciones por las rachas de viento.

