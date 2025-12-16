  • 24° C
Gobernador de Sonora refuerza el sistema de transporte urbano

Entrega 49 unidades para Hermosillo y anuncia que el próximo año también llegarán camiones nuevos a Cajeme, Navojoa y Nogales

Dic. 16, 2025
Como parte del plan de reforzamiento en tema de movilidad para el Estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, hizo entrega de 49 camiones para uso de transporte público urbano, a través del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes).

Es una inversión de total de 207 millones de pesos destinados en la compra de estas nuevas unidades, las cuales entraron en operación este martes en la capital del Estado, así como en sistemas de monitoreo, vigilancia, y contadores automáticos de viajes.

Del monto mencionado, son 147 millones de pesos los que se invirtieron en la adquisición de los nuevos camiones que se quedarán en la capital de Estado, y que entraron en operación este mismo martes para reforzar las 39 rutas existentes que brindan el servicio al usuario, y que en este caso se incorporan para beneficiar a un aproximado de 83 mil pasajeros.

Además, cada una se encuentra equipada con sistema de refrigeración lista para entrar en función en la temporada de verano y asimismo tiene activado un sistema de localización GPS, para un tránsito más seguro durante sus rutas por las más de 200 colonias existentes en Hermosillo.

La otra parte del recurso, que corresponde a 60 millones de pesos, se invirtieron en el equipamiento de sistemas de monitoreo, vigilancia, validadores y los contadores automáticos de viajes, es decir, el número de pasajeros que abordan las unidades, destacó Carlos Sosa Castañeda, titular del Imtes.

HABRÁ CAMIONES PARA CAJEME

Por otra parte, y dentro de este mismo plan de reforzamiento al transporte, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, anunció que, para el próximo año, específicamente en el periodo del primer trimestre del 2026, continuará con la entrega de unidades.

Se trata de la incorporación de cincuenta unidades, de las cuales diez llegarán a Cajeme, nueve serán para Navojoa, 21 nuevamente para Hermosillo, y finalmente diez para el municipio fronterizo de Nogales.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

