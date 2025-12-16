CTM: Mayoría de las empresas del gremio han pagado aguinaldo

El 90 por ciento de las empresas con contrato colectivo que se encuentran afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora, han cumplido con la entrega de aguinaldo a los trabajadores, informó Óscar Ortiz Arvayo, dirigente de la CTM, recordando que la fecha límite para la entrega de estos es el 20 de diciembre.

De acuerdo a la Ley federal del trabajo, se establece en su artículo 87 la obligación o el derecho de las partes a recibir un aguinaldo por un mínimo de 15 días y un tope para ejercerlo hasta el 20 de diciembre de manera anual.

Aunque el monto total del aguinaldo se puede pagar en varias exhibiciones, el también diputado presidente de la comisión de asuntos del trabajo en el Congreso del Estado, indicó que esta prestación ya debe entregarse en una sola exhibición, destacando que el porcentaje de empresas que no cumplen con esta obligación es mínimo. "Es muy mínimo, no rebasa el uno por ciento de incumplimiento".

Lo anterior debido a que tan solo en cuatro días se vence el plazo por ley para que las empresas realicen el pago correspondiente de aguinaldo, ya sea por cumplir un año laborando en el lugar o bien de manera proporcional dependiendo el caso.

Dentro de este tema, en comparación con el año pasado, tanto la Secretaría del Trabajo en el Estado de Sonora y la CTM, coincidieron en que se presentaron muy pocos casos donde se cumpliera el pago de aguinaldo en tiempo y forma de acuerdo a la ley, que realmente fue cuestión de retraso.

En este mismo sentido, secretaría del trabajo ha recomendado que pasando la fecha mencionada, en caso de que algún trabajador no haya recibido su aguinaldo, se le exhorta a que se acerque a la dependencia, específicamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para asesoría y representación gratuita.