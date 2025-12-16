  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
Sonora

Retiro de quincepeseros ha traído mejoría a servicio de taxis en Navojoa

Hay una mayor demanda del transporte de alquiler, con hasta 14 viajes que realizan por día

Dic. 16, 2025
Luego del retiro de los quincepeseros del primer cuadro de la ciudad, la Unión de Taxistas en Navojoa ha encontrado mejoría al limitarse la competencia desleal, describió José Ramón Talamante, secretario general de la Unión de Concesionarios de Taxis en Navojoa.

Indicó que semanas atrás, fue cuando a través de la Delegación de Transporte se llevó a cabo operativos para realizar el retiro de estas unidades, que presuntamente operaban fuera de Ley, sin embargo, tras la decisión, ha sido el servicio de taxis el medio de transporte que ha tomado mayor popularidad.

imagen-cuerpo

"Era una competencia desleal totalmente, acaparaban sitios exclusivos, ya se querían adueñar de espacios que no les correspondían; aunque ahora están afectando al transporte urbano, recogen personas en esas rutas, pero ese ya es tema del transporte", relató.

Como ejemplo, explicó que anteriormente realizaban entre 5 y 6 viajes por día, pero a raíz del retiro de las unidades quincepeseras, la demanda ha incrementado a entre 14 y 15 viajes en un solo día, lo que ha traído un impacto favorable.

"Ahorita andamos trabajando entre 100 y 120 taxistas en la ciudad, ya se puede definir como un trabajo más estable, ya se acabó esa competencia desleal que nos complicaba el trabajo", detalló.

Este mes de diciembre, indicó que la demanda ha sido buena, pero confían en que mejore aún más desde este viernes, cuando inicie el periodo vacacional escolar, además de la llegada de vacacionistas y paisanos al municipio.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
