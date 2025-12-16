Martín se reencuentra con su familia después de 14 años viviendo en condición de calle

Tras más de una década de estar separado de su familia, Martín Salcido Valenzuela logró encontrarse con ellos, el apoyo del colectivo Buscadoras Huatabampo y la difusión en las redes sociales, contribuyó para que pudiera regresar con su hermana Elvira en la comunidad de Etchoropo, Huatabampo.

CRONOLOGÍA DEL REENCUENTRO FAMILIAR

Fue el pasado fin de semana, cuando el colectivo se encontró con Martín en la ciudad de Mexicali, Baja California, mientras se encontraba en una de las jornadas de búsqueda que se suelen implementar, pero al conocer la historia, rápidamente decidieron buscar a su familia, quienes se encontraban con residencia en Huatabampo.

La madrugada del domingo 14 de diciembre, cerca de las 4:00 horas, pudo ser reencontrado con sus familiares; habían pasado 14 años sin contacto con su familia, Martín desconocía cómo encontrarlos, pero anhelaba el volver a reunirse con ellos.

Elvira Salcido Valenzuela, hermana de Martín, relató que el contacto con su hermano se perdió hace 14 años, en ese entonces, cuando Martín decidió salir a buscar a su sobrino desaparecido; sin embargo, perdieron el rastro con él, hasta este diciembre.

SIGNIFICADO DEL REENCUENTRO

"Lo trajeron hasta la puerta de la casa, gracias a Dios nos pudimos reencontrar; yo no sabía si gritar o llorar, siempre pedía el volvernos a encontrar y se logró", agradeció.

Narró que para la familia, fue una alegría total el poder volverlo a ver, al temer que le podía haber pasado lo peor, pero la fe y la esperanza que nunca se perdieron, los mantuvo firmes hasta volverlo a ver.

El último rastro de Martín con su familia, fue en la costa de Hermosillo, por ello es que desconocía cómo volver a encontrarse con ellos.

Bielka Sañudo, representante del colectivo de Buscadoras Huatabampo, describió que este hecho representa una luz de esperanza para muchas familias que continúan en la incertidumbre, esperanzados en volver a abrazar a sus seres queridos.

Sin embargo, el caso de Martín, devuelve la esperanza para muchas familias que añoran encontrarse con algún ser querido.