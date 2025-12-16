  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Aumentan visitas al Museo Álvaro Obregón (MAO) de Huatabampo

El recinto estará abierto en esta temporada vacacional

Dic. 16, 2025
Aumentan visitas al Museo Álvaro Obregón (MAO) de Huatabampo

El Museo Álvaro Obregón (MAO) de Huatabampo permanecerá abierto en  esta temporada vacacional, con excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero, informó el director del recinto, Víctor Hugo Barrera.

Indicó que el Museo, ubicado por la calle Madero número 17, colonia Centro, está abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

Resaltó que, con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC),  a cargo de Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, se ha revitalizado dicho espacio en todos los aspectos.

Mencionó que se cuenta con visitas guiadas por las instalaciones del Museo, que fue casa del gran personaje revolucionario y ex presidente de México, donde se muestra parte de su vida y obra.

"A lo largo de este año hemos tenido muy buena asistencia de personas, no solamente de Huatabampo, sino también de Navojoa, Etchojoa, Álamos, Cajeme, Guaymas, Hermosillo,  Nogales, así como de Los Mochis, entre otros lugares", destacó Barrera.

"El año pasado, en estas fechas decembrinas, nos visitaron muchas personas de Tijuana, de Estados Unidos y del norte de Sinaloa, y esperamos también que en esta ocasión nos visiten", agregó.

FRASE

"El MAO es un recinto histórico y cultural muy importante": Víctor Hugo Barrera

DATO

El general Álvaro Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla, en la Ciudad de México

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Esperan inaugurar en febrero el nuevo Hospital del IMSS Navojoa
Sonora

Esperan inaugurar en febrero el nuevo Hospital del IMSS Navojoa

Diciembre 16, 2025

Faltan detalles de equipamiento y mantenimiento preventivo, señala el Comité Ciudadano de Seguimiento

Martín se reencuentra con su familia después de 14 años viviendo en condición de calle
Sonora

Martín se reencuentra con su familia después de 14 años viviendo en condición de calle

Diciembre 16, 2025

El apoyo del colectivo Buscadoras Huatabampo y la difusión de las redes sociales, aportaron para regresarlo a casa, en la comunidad de Etchoropo

Retiro de quincepeseros ha traído mejoría a servicio de taxis en Navojoa
Sonora

Retiro de quincepeseros ha traído mejoría a servicio de taxis en Navojoa

Diciembre 16, 2025

Hay una mayor demanda del transporte de alquiler, con hasta 14 viajes que realizan por día