Aumentan visitas al Museo Álvaro Obregón (MAO) de Huatabampo

El Museo Álvaro Obregón (MAO) de Huatabampo permanecerá abierto en esta temporada vacacional, con excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero, informó el director del recinto, Víctor Hugo Barrera.

Indicó que el Museo, ubicado por la calle Madero número 17, colonia Centro, está abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

Resaltó que, con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), a cargo de Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, se ha revitalizado dicho espacio en todos los aspectos.

Mencionó que se cuenta con visitas guiadas por las instalaciones del Museo, que fue casa del gran personaje revolucionario y ex presidente de México, donde se muestra parte de su vida y obra.

"A lo largo de este año hemos tenido muy buena asistencia de personas, no solamente de Huatabampo, sino también de Navojoa, Etchojoa, Álamos, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, así como de Los Mochis, entre otros lugares", destacó Barrera.

"El año pasado, en estas fechas decembrinas, nos visitaron muchas personas de Tijuana, de Estados Unidos y del norte de Sinaloa, y esperamos también que en esta ocasión nos visiten", agregó.

FRASE

"El MAO es un recinto histórico y cultural muy importante": Víctor Hugo Barrera

DATO

El general Álvaro Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla, en la Ciudad de México