Estudiantes de PrepaTec desarrollan IA neurológica y representarán a México en festival internacional en África

Estudiantes de la PrepaTec Navojoa fueron seleccionados para representar a México en el International Festival of Engineering, Science and Technology 2026 (I-FEST²), que se llevará a cabo en Túnez, África, con un innovador proyecto de salud basado en inteligencia artificial que busca detectar posibles problemas neurológicos de manera temprana y accesible.

Se trata de DILANOVA, un dispositivo portátil con IA capaz de analizar en tiempo real la dilatación pupilar para identificar anomalías neurológicas.

ESTUDIANTES DE PREPATEC DESARROLLAN IA NEUROLÓGICA

El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Miguel Bejarano y Danna Domínguez, bajo la asesoría del docente Christian Bustamante, profesor de la PrepaTec y ganador del Premio al Profesor Inspirador 2025.

El equipo obtuvo la acreditación internacional tras su destacada participación en ExpoCiencias Sonora y posteriormente en ExpoCiencias Nacional 2025, celebrada en Tampico, Tamaulipas, donde su propuesta llamó la atención por su enfoque social, tecnológico y de bajo costo.

"Ganar la acreditación internacional representó más que una victoria; fue la recompensa de meses de esfuerzo y trabajo en equipo. Nos confirma que valió la pena y nos motiva a ir más lejos", expresó la estudiante Danna Domínguez.

TECNOLOGÍA ACCESIBLE PARA SALVAR VIDAS

DILANOVA funciona mediante inteligencia artificial, cámaras y estímulos de luz LED estandarizados que permiten medir la respuesta pupilar con mayor precisión que los métodos tradicionales. El prototipo actual integra una Raspberry Pi, dos cámaras, luces LED y una batería de alta duración de 20 mil mAh. En total, se desarrollaron tres modelos: uno con carcasa reciclada de lentes de realidad virtual y dos más fabricados mediante impresión 3D.

El objetivo central del proyecto es reducir la dependencia del sistema de salud en equipos costosos y acercar herramientas de diagnóstico a comunidades con recursos limitados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas neurológicos son responsables de alrededor de 11 millones de muertes al año a nivel global.

"Queremos que la medicina sea un derecho, no un privilegio; si podemos detectar cambios mínimos en la pupila y ofrecer un diagnóstico rápido y confiable, podemos salvar vidas", subrayó Domínguez.

RESPALDO MÉDICO Y ACADÉMICO

El desarrollo de DILANOVA contó con la asesoría y validación de especialistas en salud y tecnología. Una entrevista inicial con el urgenciólogo César Domínguez evidenció las limitaciones y la subjetividad de las evaluaciones oculares tradicionales. Posteriormente, el licenciado en optometría Manuel Rosas validó los prototipos y facilitó el contacto con una organización oftalmológica nacional, que aportó retroalimentación experta.

El asesor del proyecto, Christian Bustamante, destacó el potencial de la iniciativa: "Desde el inicio supe que esto debía llegar a un nivel superior; sin duda puede tener un crecimiento exponencial".

RUMBO A TÚNEZ 2026

Miguel y Danna señalaron que la idea nació también a partir de experiencias personales y del impulso de su comunidad estudiantil, influenciada por otros proyectos STEAM desarrollados en su escuela. "El chequeo pupilar está infravalorado, pero salva vidas", afirmó Miguel Bejarano.

A corto plazo, el equipo busca perfeccionar el prototipo para su presentación en el festival internacional, que se realizará del 23 al 26 de marzo de 2026. A largo plazo, aspiran a patentar y comercializar el dispositivo para que se convierta en una herramienta accesible en México, Latinoamérica y otras regiones del mundo.