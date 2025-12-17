Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 17 de diciembre 

La persistente sequía que afecta a Sonora continúa reflejándose en el estado de las principales presas del sur de la entidad. A pesar de una ligera recuperación en comparación con el año pasado, los niveles de almacenamiento siguen siendo insuficientes para garantizar el abasto de agua en los próximos meses, particularmente para el sector agrícola, uno de los más impactados por la escasez del recurso.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO DE YAQUI

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de este lunes 15 de diciembre, las principales presas de la cuenca del Río Yaqui. La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto 2 mil 199.3 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas el 31.4 por ciento de su capacidad total.

Si bien el volumen actual refleja un incremento de 962.3 Mm³ en comparación con el mismo periodo de 2024, especialistas en gestión hídrica advierten que la recuperación sigue siendo insuficiente para garantizar el abasto de agua durante los próximos meses, especialmente para el sector agrícola del sur de Sonora, cuya actividad depende casi por completo de estos embalses.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El informe de Conagua evidencia contrastes importantes entre los tres principales vasos de almacenamiento de la región:

Presa La Angostura: Presenta el mejor nivel del sistema, con 454.3 Mm³ almacenados, equivalentes al 59.6 por ciento de su capacidad total. Registra una aportación de 5.69 metros cúbicos por segundo, aunque sin precipitaciones recientes en su zona de influencia.

Presa El Novillo : Acumula 1,131.4 Mm³, lo que representa el 37.5 por ciento de su capacidad. Mantiene una aportación de 24.70 metros cúbicos por segundo, también sin lluvias reportadas en fechas recientes.

Presa El Oviáchic: Continúa como la más crítica del sistema, con solo 613.6 Mm³ almacenados, equivalentes al 19.0 por ciento de su capacidad total. Actualmente no registra aportaciones ni presencia de precipitaciones.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui reporta un aporte total de 30.39 metros cúbicos por segundo, una cifra que autoridades y especialistas consideran insuficiente frente a la creciente demanda de agua en los municipios del sur del estado, particularmente para riego agrícola y consumo humano.

Ante este panorama, expertos señalan la necesidad de reforzar estrategias de uso eficiente del agua y mantener un monitoreo constante de los niveles de almacenamiento, ya que la falta de lluvias y la presión sobre los recursos hídricos podrían agudizar la situación en los próximos meses.