Clima en Sonora hoy, 18 de diciembre: frío por la mañana y calor por la tarde

El clima en Sonora para este jueves 18 de diciembre, indica que, durante las primeras horas del día, se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de la entidad, con posibilidad de heladas, especialmente en regiones de mayor altitud.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

A pesar del frío matutino, el panorama cambia hacia la tarde. En el sur de Sonora, se prevén temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, lo que generará un ambiente caluroso, principalmente en zonas bajas. Este contraste térmico puede afectar la salud, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto a lluvias, no se pronostican precipitaciones significativas en Sonora para este día. Sin embargo, otras entidades del país registrarán desde lluvias aisladas hasta lluvias muy fuertes, principalmente en el sur y sureste de México.

El pronóstico también indica vientos moderados, aunque las rachas más intensas se concentrarán en estados del noreste y sureste del país. En la región noroeste, las condiciones serán mayormente estables, aunque con sensación térmica variable debido a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Estas condiciones meteorológicas son provocadas por la combinación de una vaguada polar, canales de baja presión, la corriente en chorro polar y la aproximación de un frente frío al noreste del territorio nacional.

Protección Civil y autoridades meteorológicas exhortan a la población de Sonora a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones tanto por el frío matutino como por el calor vespertino que se presentará este jueves.