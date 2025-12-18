  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 18 de diciembre: frío por la mañana y calor por la tarde

Este día se esperan contrastes marcados en las condiciones del clima en la entidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

El clima en Sonora para este jueves 18 de diciembre, indica que, durante las primeras horas del día, se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de la entidad, con posibilidad de heladas, especialmente en regiones de mayor altitud.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

A pesar del frío matutino, el panorama cambia hacia la tarde. En el sur de Sonora, se prevén temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, lo que generará un ambiente caluroso, principalmente en zonas bajas. Este contraste térmico puede afectar la salud, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto a lluvias, no se pronostican precipitaciones significativas en Sonora para este día. Sin embargo, otras entidades del país registrarán desde lluvias aisladas hasta lluvias muy fuertes, principalmente en el sur y sureste de México.

El pronóstico también indica vientos moderados, aunque las rachas más intensas se concentrarán en estados del noreste y sureste del país. En la región noroeste, las condiciones serán mayormente estables, aunque con sensación térmica variable debido a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Estas condiciones meteorológicas son provocadas por la combinación de una vaguada polar, canales de baja presión, la corriente en chorro polar y la aproximación de un frente frío al noreste del territorio nacional.

Protección Civil y autoridades meteorológicas exhortan a la población de Sonora a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones tanto por el frío matutino como por el calor vespertino que se presentará este jueves.

