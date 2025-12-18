  • 24° C
Sonora

Etchojoa pierde población en la última década y prevén que la caída continúe

De 64,066 habitantes que se tenían en 2015, actualmente hay 62,543; las proyecciones marcan disminuciones mayores para 2040

Dic. 18, 2025
Mientras algunos municipios del sur de Sonora han tenido aumento o en su caso, estancamiento en su población durante los últimos 10 años, Etchojoa se ha distinguido por un desplome poblacional en la última década, datos del Consejo Estatal de Población confirman que hay menos etchojoenses este año, que lo que se tenían en 2015.

El Análisis Histórico y Proyección de Población, señala que 10 años atrás, Etchojoa concentraba una población de 64,066 habitantes, mientras que al cierre de este año, ha caído a 62,543 habitantes, lo que se refleja en que se tiene 1,523 habitantes menos.

Esto representa que su población ha caído 3 por ciento en la última década, e incluso para 2040, se estima que siga a la baja, en el que se contempla que su población total alcance los 60,735 habitantes, 1,808 personas menos a las que se tienen actualmente.

Sin embargo, este análisis ha confirmado que el mayor impacto se está teniendo entre los niños y adolescentes, ya que en el año 2015, Etchojoa contaba con 18,139 habitantes en este grupo poblacional, pero actualmente, se ha reducido a 14,382, lo que refleja que han nacido menos en la última década.

Ante este escenario, especialistas en Ciencias Sociales en el Sur de Sonora, han definido como factor el fenómeno de la migración, en el que la falta de oportunidades y crecimiento laboral, ha contribuido a que familias completas salgan a otras ciudades, con impacto directo en el crecimiento de la población.

En lo referente a un menor grupo poblacional en lo niñez, consideraron que pudiera relacionarse además al desinterés de muchas parejas por tener hijos, lo cual podría ser factor para el decremento presentado.

Como datos a considerar, la población de Etchojoa hasta este año, está conformada por 32,087 hombres y por 30,456 mujeres.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
