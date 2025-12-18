Por vacaciones, llaman a vigilar escuelas

Este viernes inicia el periodo vacacional escolar para cerca de 55 mil estudiantes de educación básica en las más de 900 escuelas en la Región del Mayo, por la temporada invernal, sin embargo, la seguridad será prioridad para evitar que se presenten robos y vandalismo al interior de los planteles.

Según la Delegación Regional de la SEC, Zona Sur, el periodo vacacional comprenderá del 19 de diciembre, para reanudar labores el próximo 12 de enero de 2026, tiempo en el que los planteles no tendrán movilidad, por lo que se resaltó la importancia de que la comunidad asuma el rol de vigilantes ciudadanos.

Por ello, se exhortó a los padres de familia a colaborar con las autoridades educativas para mantener la seguridad y evitar robos de equipo y material, el cual si bien, no se ha presentado en los últimos periodos vacacionales, es esencial el estar alerta.

Ramón Delgado Corral, delegado regional de la SEC, precisó que la mayoría de las escuelas cuentan con cámaras de vigilancia, no obstante, consideró que es importante la colaboración de los padres de familia, quienes pueden apoyar reportando cualquier incidente a los teléfonos 911 o 089, incluso mediante llamadas anónimas.

No obstante, destacó que ya se tiene conocimiento por parte de las corporaciones municipales de Seguridad Pública para realizar rondines constantes y evitar algún impacto en los planteles educativos.

Estas acciones, abundó, contribuyen a proteger la infraestructura educativa durante el periodo vacacional.