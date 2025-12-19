  • 24° C
Sonora

Quedará tierra sin sembrar en el Valle del Yaqui

Alrededor de 100 mil hectáreas no serán establecidas en este ciclo agrícola 2025-2026, aun con agua

Dic. 19, 2025
"La escasez de agua ya deja de ser el enemigo número uno de nosotros, ahora es el financiamiento", subrayó Juan Leyva Mendívil.

El presidente de la Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste (Ucapasen) apuntó que, aun con agua disponible, no se cumplirá el programa de siembra autorizado para el ciclo agrícola 2025-2026.

Explicó que hay agua para 160 mil hectáreas de las 210 mil hectáreas agrícolas que tradicionalmente se siembran en el Valle del Yaqui.

Resaltó que ya tienen tres años batallando, especialmente el sector social, porque no tienen acceso al financiamiento. Ante la nula rentabilidad, la Banca privada exige garantías de pago.

El esfuerzo para mantenerse en la actividad es muy grande y, gracias al apoyo del gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, lograron sembrar 5 mil hectáreas como organización, entre trigo, cártamo, maíz y otros cultivos.

Sin embargo, existe mucho desánimo; incluso muchos productores han optado por abandonar la actividad, pues no quisieron arriesgarse ante la falta de rentabilidad.

Algunos han decidido vender sus tierras, ante la ausencia de una política de apoyo al campo por parte de la Federación, lamentó.

Reiteró que el sector social enfrenta una grave crisis: este ciclo el organismo solo logró establecer 5 mil hectáreas, cuando en otros años llegaban a las 10 mil hectáreas.

El panorama es crítico y el principal reto es que la Federación destine los recursos para reactivar el sector agrícola, con precios rentables a la producción.

Luz del Carmen Paredes
