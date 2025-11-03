Protección Civil suspende tiendas Waldo´s de Ciudad Obregón

Una inspección en las 7 sucursales de la tienda Waldo´s de Ciudad Obregón llevó a cabo personal de Protección Civil Municipal de Cajeme, colocando anuncios en los que se indica que se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.

Esto tiene lugar después del trágico accidente que se suscitó en Hermosillo, durante el cual murieron más de 20 personas.

Los elementos de la dependencia municipal recorrieron las distintas tiendas y plasmaron un letrero en la entrada de las mismas, en donde se indica la fecha en que se realizó la inspección y que la tienda se encuentra suspendida, sin dar mayores detalles.

En cada una de las fachadas hay un listón negro en señal de luto por las personas fallecidas en la capital del estado, además de un mensaje de solidaridad por parte de la tienda.

"Waldo´s apoyará a las familias de los afectados y colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos del incidente ocurrido en una de nuestras tiendas de Hermosillo. La familia Waldo´s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos", se lee.

También se enfatiza que la prioridad de la tienda es apoyar a las familias de personas que perdieron la vida y que resultaron lesionadas.

Cabe señalar que en las distintas sucursales de esta tienda en Ciudad Obregón no se observan puertas que indiquen que son salidas de emergencia para los clientes.